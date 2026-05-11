България

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

Прекратяването е поради започването на ревизии и одити

11 май 2026, 14:48
Източник: БГНЕС

М инистърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви във Фейсбук, че е спрял всички плащания от дъщерните дружества на министерството в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки.

"Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите", посочи Пулев.

Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

"Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии", поясни Пулев.

"Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите", добави Пулев.

Александър Пулев Министър на икономиката Спиране на плащания
