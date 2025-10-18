България

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова

18 октомври 2025, 08:00
„Горещите вълни“ в определен етап от живота на жената могат да бъдат клиничен маркер за повишен сърдечно-съдов риск. Това каза проф. Мария Орбецова, директор на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология „Иван Пенчев“ и ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет в Пловдив по време на събитие „Изключи горещите вълни“.

(Във видеото: Проф. Карамфилов: Задухът, честото нощно уриниране може да са симптом за сърдечен проблем)

Спадането на нивото на естрогените и намалената функция на яйчниците са основната причина за горещите вълни в периода на менопаузата, каза още тя. Спадът на естрогените леко понижава базалната телесна температура, а те имат връзка с хипоталамуса. Той улавя ниските нива и това променя неговата реактивност. Центърът на терморегулацията е разположен в неговите зони и хипоталамусът погрешно възприема промените в температурата на тялото. Става много чувствителен и дава свръхреакция – променят се нивата на различни неврорегулаторни фактори – намалява серотонинът, покачва се норадреналинът, който пък отключва много силно разширение на периферните съдове на организма, за да настъпи охлаждане, обясни проф. Орбецова.

По думите ѝ

  • изпотяването,
  • честите необосновани промени в настроението,
  • необяснима тъга,
  • депресия,
  • нарушение на съня и
  • сънливост на работното място

са симптомите, които могат да подскажат, че настъпва менопаузата. Организмът физиологично има противодействие на настъпващите промени, като напълнява и затова е добре жените да спазват балансирана диета, допълни лекарят. В периода на менопаузата, особено на прехода към нея, може да се отключат някои заболявания – намалена функция на щитовидната жлеза или процеси, водещи до загуба на костно вещество, каза още проф. Орбецова.

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова. На синдромът на опустялото гнездо – когато настъпва менопаузата, когато децата напускат дома, евентуално има и разпад на семействата, обърна внимание проф. Орбецова и посочи, че такива жени са много по-склонни към депресия, към горещи вълни и раздразнителност.

10 мита за менопаузата, които експертите отхвърлят

Преходът към менопаузата може да продължи 10-20 години, каза доц. Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет. По време на прехода към менопауза се задълбочава естрогеновият дефицит, намалява кръвоснабдяването на някои тъкани, възможна е поява на остеопороза. Настъпването на менопаузата е генетично кодирано, каза още доц. Юнакова. По думите ѝ сред жените, носители на гените за рак на гърда, много често менопаузата настъпва по-рано, като по този начин природата намалява риска от настъпване на заболяването. Мит е, че менопаузата настъпва след 50-годишна възраст, каза още доц. Юнакова.

Менопаузата е една от най-стигматизиращите теми, като тя рядко се коментира дори от медицинските специалисти, каза д-р Ивелина Герова, диетолог, основател на Българската асоциация по менопауза и андропауза. Един от най-често срещаните митове е, че менопаузата е нещо, което трябва да се изтърпи и да премине от само себе си и няма как да се облекчат симптомите ѝ. По думите ѝ, когато започне преходът към менопауза, жените наддават на тегло с около 700 грама на година, в горната част на корема и започват да изключват важни храни от диетата си. Установено е, че колкото и да намаляват хранителния прием, те не свалят от теглото си, каза още тя.

Когато се променят хормоните, трябва да променим начина на хранене и на двигателната активност, за да се чувстваме психически и физически здрави, допълни тя. Всяка четвърта работеща жена напуска работното си място, защото не може да съвместява симптомите на менопаузата с работата си, посочи още д-р Герова. По думите ѝ за такива жени е нужно да се осигури гъвкаво работно време, работно място с контролирана температура, облекчаване на работата докато настъпи подобряване на състоянието на жената, възможност за отпуск по болест. Периодът 40-50 години е времето, в което жените имат най-ниско усещане за щастие. След преминаването на тази възраст, кривата на усещането за щастие поема нагоре, допълни Ивелина Герова. 

Тази красива възраст да я изживеем красиво, в името на живота, призова актрисата Силвия Лулчева.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
