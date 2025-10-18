Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

„Горещите вълни“ в определен етап от живота на жената могат да бъдат клиничен маркер за повишен сърдечно-съдов риск. Това каза проф. Мария Орбецова, директор на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология „Иван Пенчев“ и ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет в Пловдив по време на събитие „Изключи горещите вълни“.

(Във видеото: Проф. Карамфилов: Задухът, честото нощно уриниране може да са симптом за сърдечен проблем)

Спадането на нивото на естрогените и намалената функция на яйчниците са основната причина за горещите вълни в периода на менопаузата, каза още тя. Спадът на естрогените леко понижава базалната телесна температура, а те имат връзка с хипоталамуса. Той улавя ниските нива и това променя неговата реактивност. Центърът на терморегулацията е разположен в неговите зони и хипоталамусът погрешно възприема промените в температурата на тялото. Става много чувствителен и дава свръхреакция – променят се нивата на различни неврорегулаторни фактори – намалява серотонинът, покачва се норадреналинът, който пък отключва много силно разширение на периферните съдове на организма, за да настъпи охлаждане, обясни проф. Орбецова.

са симптомите, които могат да подскажат, че настъпва менопаузата. Организмът физиологично има противодействие на настъпващите промени, като напълнява и затова е добре жените да спазват балансирана диета, допълни лекарят. В периода на менопаузата, особено на прехода към нея, може да се отключат някои заболявания – намалена функция на щитовидната жлеза или процеси, водещи до загуба на костно вещество, каза още проф. Орбецова.

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова. На синдромът на опустялото гнездо – когато настъпва менопаузата, когато децата напускат дома, евентуално има и разпад на семействата, обърна внимание проф. Орбецова и посочи, че такива жени са много по-склонни към депресия, към горещи вълни и раздразнителност.

Преходът към менопаузата може да продължи 10-20 години, каза доц. Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет. По време на прехода към менопауза се задълбочава естрогеновият дефицит, намалява кръвоснабдяването на някои тъкани, възможна е поява на остеопороза. Настъпването на менопаузата е генетично кодирано, каза още доц. Юнакова. По думите ѝ сред жените, носители на гените за рак на гърда, много често менопаузата настъпва по-рано, като по този начин природата намалява риска от настъпване на заболяването. Мит е, че менопаузата настъпва след 50-годишна възраст, каза още доц. Юнакова.

Менопаузата е една от най-стигматизиращите теми, като тя рядко се коментира дори от медицинските специалисти, каза д-р Ивелина Герова, диетолог, основател на Българската асоциация по менопауза и андропауза. Един от най-често срещаните митове е, че менопаузата е нещо, което трябва да се изтърпи и да премине от само себе си и няма как да се облекчат симптомите ѝ. По думите ѝ, когато започне преходът към менопауза, жените наддават на тегло с около 700 грама на година, в горната част на корема и започват да изключват важни храни от диетата си. Установено е, че колкото и да намаляват хранителния прием, те не свалят от теглото си, каза още тя.

Когато се променят хормоните, трябва да променим начина на хранене и на двигателната активност, за да се чувстваме психически и физически здрави, допълни тя. Всяка четвърта работеща жена напуска работното си място, защото не може да съвместява симптомите на менопаузата с работата си, посочи още д-р Герова. По думите ѝ за такива жени е нужно да се осигури гъвкаво работно време, работно място с контролирана температура, облекчаване на работата докато настъпи подобряване на състоянието на жената, възможност за отпуск по болест. Периодът 40-50 години е времето, в което жените имат най-ниско усещане за щастие. След преминаването на тази възраст, кривата на усещането за щастие поема нагоре, допълни Ивелина Герова.

Тази красива възраст да я изживеем красиво, в името на живота, призова актрисата Силвия Лулчева.