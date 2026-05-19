Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Г ермания се съгласи да лекува американски гражданин, заразен с вируса Ебола в Демократична република Конго, съобщи германското министерство на здравеопазването пред АФП.
„Американските власти поискаха помощ от федералното правителство за лечението на американски гражданин, заразен с вируса Ебола в ДР Конго. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия“, посочиха от министерството.
Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансферът, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен пациентът.