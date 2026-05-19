Картина на Джаксън Полък беше продадена за рекордните 181 милиона долара

П роизведение на изкуството от Джаксън Полък, определяно като една от „първите наистина абстрактни картини в историята“, беше продадено на търг в Ню Йорк за рекордните 181 милиона долара (135 милиона британски лири), пише ВВС.

Платното „Номер 7А, 1948 г.“, което бе разиграно в понеделник от прочутата аукционна къща Christie's, счупи досегашния рекорд за най-висока цена, достигана от творба на покойния американски художник на публичен търг.

Картината, която е била част от личната колекция на медийния магнат С. И. Нюхаус, се нарежда и като четвъртото най-скъпо произведение на изкуството, продавано някога на аукцион, съобщава изданието ARTnews.

В рамките на същата разпродажба бронзова скулптура на румънския творец Константин Бранкузи („Данаида“) бе купена за 107,6 милиона долара. Това е втората най-висока сума, плащана някога за скулптура на търг.

Полък, който си отива от този свят през 1956 г., е ключова фигура в движението на абстрактния експресионизъм. Неговата емблематична техника на „капково рисуване“ (дрипинг) е сред най-разпознаваемите и често имитирани похвати в света на изкуството.

Предишният рекорд за творба на Полък на публичен търг бе 61,2 милиона долара, платени през 2021 г. за картината му „Номер 17“ от 1951 г. Други негови произведения обаче са достигали и по-високи цени, но при частни продажби.

От Christie's определят „Номер 7А, 1948 г.“ – изпъстрена с черни и червени капки боя върху огромно платно с дължина над три метра – като основополагащо произведение в историята на изкуството.

„С тази творба Полък най-накрая се освобождава от оковите на конвенционалната стативна живопис и създава една от първите изцяло абстрактни картини в историята на изкуството“, се посочва в официалното описание на лота.

Списъкът с рекорди на аукциона на Christie's бе допълнен и от произведения на Марк Ротко и Жоан Миро, чиито творби също надминаха досегашните ценови върхове за съответните автори.