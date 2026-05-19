Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

П олската телевизионна водеща Ола Будка се оплака от тормоз след „Евровизия“.

Ола Будка сподели, че е подложена на онлайн тормоз, след като просто е прочела на живо вота на полското жури за „Евровизия“, който е включвал пет точки за Израел.

В изявление в Инстаграм Дудка уточни, че е била единствено говорител на полското жури и лично не е участвала в процеса на гласуване. Тя обясни, че получава резултатите броени моменти преди ефир, и подчерта, че личните ѝ мнения „нямат място“ в тази роля.

Ето какво написа Будка:

"Не съм съгласна с омразата, която се излива върху мен. Аз съм говорител на полското жури, а не негов член. Не участвах в гласуването. Получавам резултатите непосредствено преди излъчването им, така че не мога да обвържа ролята си с резултатите от гласуването на журито. Тук няма място за моите лични възгледи. Това беше вторият ми път в тази роля и с удоволствие бих го направила отново".

Тазгодишната „Евровизия“ беше белязана от скандал с оттеглянето на 5 държави, които категорично отказаха да стъпят на сцената във Виена, тъй като не желаеха да споделят едно пространство с Израел. Националните телевизии на Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия официално обявиха бойкот на изданието през 2026 г. като протест срещу войната в Газа и последвалата хуманитарна криза. Скандалът се разрасна дотолкова, че в самата вечер на финала испанската обществена медия RTVE публикува официално съобщение с призив за „мир и справедливост за Палестина“, заявявайки, че на конкурса „няма място за равнодушие“.

В епицентъра на цялото това напрежение се оказа именно израелският представител Ноам Бетан, който по-рано даде специално интервю пред BBC преди големия финал, че е бил изненадан от протестите, които прекъснаха изпълнението му по време на полуфинала.

Няколко души от публиката – включително един с надпис „Свободна Палестина“ на гърдите си – бяха изведени от зала „Винер Щадхале“ във Виена във вторник вечерта, след като по време на песента се чуха скандирания „спрете геноцида“.

„Бях наясно“, каза израелският участник Ноам Бетан пред BBC. „Чух, че имаше освирквания и всичко останало, и имаше момент на, нали знаете, уау-ефект? Малко шок“.

Присъствието на Израел на Евровизия остана изключително спорно. Обществените медии на пет държави – Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения – бойкотираха тазгодишното събитие, което го направи най-малкото от 2003 година насам.

Ирландската медия RTÉ заяви, че участието на Израел е било „недопустимо предвид ужасяващата загуба на човешки животи в Газа“, а нидерландската Avrotros посочи, че участието на Нидерландия е „несъвместимо с обществените ценности, които са от съществено значение за нас“.

Израелската обществена медия Kan от своя страна описа тяхното отсъствие като „културен бойкот“, който „наврежда на свободата на творчеството и свободата на словото“. 28-годишният Бетан обаче изрази надежда, че петте медии ще могат да се завърнат в бъдещи издания на конкурса.

„Това е зле за тях“, каза той. „Те губят възможността да бъдат част от това невероятно преживяване. Затова съм изпълнен с надежда, че следващата година те ще могат да пеят и да разпространяват своята светлина“.

Критиките на петте медии бяха подкрепени и от правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“, която заяви, че Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) е „предал хуманността“, като е позволил на Израел да се състезава.

Войната в Газа беше провокирана от нападението, водено от Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 година, когато бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Израел отговори с военна кампания в Газа, по време на която са убити повече от 72 740 души според контролираното от Хамас министерство на здравеопазването в територията – данни, които ООН смята за надеждни. Израел остро отрича обвиненията на „Амнести Интернешънъл“ и други правозащитни групи, че неговите сили са извършили геноцид срещу палестинците в Газа.

„Не можеш да се подготвиш за освирквания“

След първоначалния шок на Бетан от скандиранията по време на полуфинала, той сподели, че е „потърсил знамената на хората, които ме обичат и искат да дам най-доброто от себе си, и това наистина ме понесе напред“.

Това не е първият път, в който изпълнението на Израел бива прекъсвано през последните години. Певицата Еден Голан се сблъска с подобен хор от възгласи и освирквания, докато пееше в Швеция преди две години. Миналата година в Швейцария двама протестиращи направиха неуспешен опит да нахлуят на сцената и да хвърлят боя по време на песента на Ювал Рафаел.

Подобно на своите предшественици, Бетан е тренирал как да реагира при освирквания по време на подготовката си за Евровизия, въпреки че признава, че това не може да се сравни с реалността.

„Не можеш да доведеш 13 000 души в репетиционната зала и да ги накараш да освиркват. Няколко души от моя екип се опитваха да ме затруднят, за да упражнявам този момент – но всъщност не можеш да се подготвиш за това“, каза той.

Австрийската обществена медия ORF, която бе домакин на Евровизия, заяви, че не е забранявала палестински знамена и не е цензурирала освиркванията на публиката. Извеждането на зрители по време на полуфинала е било свързано с по-сериозно нарушаване на реда в залата.

Въпреки протестите Бетан показа уверено изпълнение и сподели, че текстът на песента му е дал сили на сцената.

„Има момент в края на песента, когато пея на иврит и това означава „Винаги има някой, който слуша“, каза той. „И в този момент почувствах, че изпявам сърцето си за моя народ.“

Той допълни, че макар това да „звучи като голямо клише“, е намерил момента за много емоционален и е „много горд да бъде тук и много горд да представя страната си“.

Противоречие около гласуването

Бетан се оказа в центъра и на друго противоречие, след като призова феновете си в социалните mрежи да използват всичките си 10 гласа, за да подкрепят Израел на големия финал в събота. Това предизвика порицание от страна на организаторите, които заявиха, че публикацията на Бетан „не е в духа“ на конкурса, и поискаха тя да бъде изтрита. Те също така изпратиха официално предупреждение до израелската медия Kan, която организира участието на страната.

Това последва подкрепена от израелското правителство кампания за увеличаване на гласовете за Ювал Рафаел миналата година, за която някои страни заявиха, че е наклонила везните в полза на Израел. Рафаел спечели вота на публиката през 2025 година, завършвайки на второ място в крайното класиране, след като бяха отчетени и гласовете на журито. Тогава от EBU заявиха, че не са открили доказателства за нередности.

Бетан каза пред BBC, че не е бил запознат с насоките, които не насърчават участниците да агитират за получаване на максимален брой гласове, и веднага е изтрил публикацията.

„Отвън има много омраза. Аз не я гледам – гледам от светлата страна“, каза той преди финалното шоу. „Дори не усещам, че съм в състезание. Тук има толкова талантливи артисти и аз съм тук, за да обединявам. Тук съм, за да разпространявам своята светлина, моя цвят в този свят.“

Големият финален сблъсък и триумфът на DARA

Въпреки огромното напрежение и призивите за бойкот извън залата, финалът на „Евровизия“ в събота вечерта доказа, че песента на Израел има масивна подкрепа сред телевизионните зрители. Ноам Бетан получи мощен тласък от точки от вота на публиката по целия свят, което за пореден път изстреля израелската песен на предни позиции в общото класиране и засили интригата до самия край.

Тази вълна от зрителски вот обаче не се оказа достатъчна, за да спре историческия устрем на България. С категорична подкрепа както от професионалните журита, така и от милионите пред екраните, българската поп звезда DARA и нейният хит „BANGARANGA“ буквално отвяха конкуренцията. Певицата успя да задмине Израел в най-решаващия момент на гласуването и завоюва голямата награда, носейки на България първата и дълго чакана историческа победа в най-престижния песенен конкурс в Европа.