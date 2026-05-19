Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Ч леновете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), постигнаха единодушие за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Определеният размер вдига с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 г., това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване, предава NOVA.

Минималната за осигурителен стаж и възраст се повишава с 14,8%; от промяната ще се възползват 624 826 пенсионери

С промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Тя посочи, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя промените в законопроекта. С него се регламентира, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8%, с колкото от 1 юли ще се увеличат всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Промяната в удължителния закон се налага, тъй като действащите законови разпоредби не дават основание минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли, което би ощетило голяма част от възрастните хора.

Ефремова подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени.

Минималната пенсия ще се повиши от 1 юли

„Подготовката на законодателните промени доказва доброто взаимодействие между институциите с цел отговорно, гъвкаво и бързо да се постигне справедливост и всички пенсионери да получат едновременно увеличение на своите пенсии“, каза министър Ефремова.

„Считам, че това е една добра новина, която следва да премине съответните обсъждания в Народното събрание без излишни сътресения, така че Националният осигурителен институт да подготви системите си за съответните разплащания от 1 юли“, заяви министър Ефремова. Тя допълни, че целта е всички възрастни хора да получат навременно и равнопоставено своите увеличени пенсии.

В края на заседанието бяха избрани и двама ротационни заместник-председатели на НСТС – Димитър Манолов от квотата на синдикатите и Добри Митрев от тази на работодателите.