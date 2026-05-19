Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

19 май 2026, 16:16
Ч леновете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), постигнаха единодушие за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Определеният размер вдига с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 г., това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване, предава NOVA.

Минималната за осигурителен стаж и възраст се повишава с 14,8%; от промяната ще се възползват 624 826 пенсионери

С промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Тя посочи, че  Министерството на труда и социалната политика подкрепя промените в законопроекта. С него се регламентира, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8%, с колкото от 1 юли ще се увеличат всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Промяната в удължителния закон се налага, тъй като действащите законови разпоредби не дават основание минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли, което би ощетило голяма част от възрастните хора.

Ефремова подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени.

Минималната пенсия ще се повиши от 1 юли

„Подготовката на законодателните промени доказва доброто взаимодействие между институциите с цел отговорно, гъвкаво и бързо да се постигне справедливост и всички пенсионери да получат едновременно увеличение на своите пенсии“, каза министър Ефремова.

„Считам, че това е една добра новина, която следва да премине съответните обсъждания в Народното събрание без излишни сътресения, така че Националният осигурителен институт да подготви системите си за съответните разплащания от 1 юли“, заяви министър Ефремова. Тя допълни, че целта е всички възрастни хора да получат навременно и равнопоставено своите увеличени пенсии.

В края на заседанието бяха избрани и двама ротационни заместник-председатели на НСТС – Димитър Манолов от квотата на синдикатите и Добри Митрев от тази на работодателите.

Източник: NOVA    
КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 24 минути

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Свят Преди 28 минути

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода"

Любопитно Преди 1 час

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Свят Преди 1 час

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

Разкриха един от големите обири в България

България Преди 2 часа

Обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро

Задържаха "Шмекера" с дрога в София, изкараха го от "Порше"

България Преди 2 часа

Мъжът е бил спрян от органите на реда на бул. "Цариградско шосе"

Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Свят Преди 2 часа

Промяната в курса идва в момент, когато служители на администрацията се борят да убедят кубинския режим да предприеме сериозни икономически и политически реформи, пише в свой коментар авторът на Politico Нахал Туси

Пъстър смок предизвика суматоха на пазар в Хасково

България Преди 2 часа

Влечугото ще бъде пуснато обратно в естествената му среда

Симона Спирова

Любопитно Преди 2 часа

Пред водещия Станислав Иванов Спирова сподели, че готвенето не е просто професия, а истинското ѝ призвание

Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават

Свят Преди 2 часа

Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет"

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 3 часа

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Валентин Андреев - Рафе

България Преди 3 часа

"Благодарим ти за всяка раздадена частица от душата ти!"

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

В спасителната операция участват 140 души

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 3 часа

Австрийските водещи определят „Бангаранга” като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята на конкурса и подчертават, че българската певица е превърнала сцената на „Евровизия” в истински спектакъл

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Любопитно Преди 3 часа

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

