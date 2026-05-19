Свят

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Биотехнологичният стартъп Colossal Biosciences обяви огромен пробив по пътя към възкресяването на изчезналата гигантска птица моа, но научната общност остава скептична

19 май 2026, 16:12
К ое е първо: кокошката или яйцето? Компания за де-екстинкция (възраждане на изчезнали видове) Colossal Biosciences твърди, че е отговорила на този въпрос, излюпвайки първите си пилета от изцяло изкуствено яйце.

Технологичният стартъп нарича това „гигантски скок напред“ в опитите си да възкреси изчезналата 230-килограмова птица моа от Нова Зеландия, чиито огромни яйца не могат да бъдат репликирани днес.

„Това е основен крайъгълен камък за Colossal и фундаментална технология за нашия инструментариум за възраждане на изчезнали видове“, заяви главният изпълнителен директор Бен Лам.

Лам е милиардер и ветеран в стартъп средите, който основа Colossal Biosciences - компанията, която вече шокира и заинтригува света с различни твърдения, че е възродила свирепия вълк (dire wolf) или че ще върне към живот вълнестия мамут.

В професионално заснето видео в YouTube компанията обяснява как е извадила кокоши ембрион от истинско яйце и след това го е инкубирала в изкуствена конструкция, докато се излюпи.

Технологията зад изкуственото яйце

Биотехнологичната компания твърди, че системата е „напълно мащабируема и биологично точна“ - което означава, че може да бъде уедрена, за да излюпи ембрион от моа или от съществуващи, но критично застрашени видове птици.

В миналото учените са се опитвали да разработят фалшиви яйца, но са срещали сериозни затруднения с осигуряването на правилен въздушен поток през „черупката“. Изобретението на Colossal е направено от решетъчна структура на черупката и мембрана на силиконова основа, която „съответства на капацитета за трансфер на кислород на естествената яйчена черупка“.

Ако постижението е толкова успешно, колкото се твърди, това е подвиг, „за който няма съпоставими прецеденти“, коментира Карлес Лалуеса-Фокс, специалист по техники за възстановяване на ДНК. Той и други негови колеги обаче повдигнаха вежди пред това изявление.

Скептицизмът на научната общност

Необичайно за пробив от такъв мащаб, откритието не е публикувано в научно списание, което означава, че е избегнало обективния поглед на други експерти в процеса на рецензиране.

Д-р Луиз Джонсън, експерт по еволюционна генетика в Университета в Рединг, заяви, че новината „звучи впечатляващо“, но докато няма рецензирана научна публикация, тя „със същия успех би могла да дава експертен коментар на реклама в YouTube“.

Други учени са скептични относно това доколко голям е този пробив конкретно за възраждането на изчезнали видове и дали това изобщо е необходимо. Душко Илич, професор по стволови клетки в Кингс Колеж Лондон, нарече постижението „технически интересно развитие“, но подчерта, че остават още много стъпки, включително реконструирането на генома и поведението на животното. Според него технологията би била много по-ценна, ако се използва за опазване на съществуващи застрашени птици.

От Colossal контрират, че способността им да инкубират птичи ембриони извън естествена черупка е „възможност, с каквато програмите за опазване на природата просто не разполагат днес“.

„В момента я изграждаме заради птицата моа, но тя е проектирана да подкрепя критично застрашени видове в широк мащаб“, допълни Мат Джеймс, главен отговорник за животните в компанията.

Източник: Sky News    
