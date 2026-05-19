България

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

В съдържанието има деца на възраст до 10–12 години

19 май 2026, 16:17
Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже
Източник: ГДБОП

Г ДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет.

Единият е съхранявал 5 терабайта с изображения на малолетни, другият е инициирал контакти с момичета с цел създаване на порнографски материали.

56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен по образувано досъдебно производство за разпространение в мрежата на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни лица от двата пола.

Арестуваха двама мъже, споделяли материали със сексуално насилие над деца в интернет

По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Задържани за брутални педофилски клипове

А 40-годишен мъж е задържан от антимафиотите ден по-късно на територията на област Пловдив.

За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез който под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание и участие в порнографско представление.

Оставането му в ареста е продължено от наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Пловдив и потвърдено от съда.

Работата по случаите продължава.

Източник: ГДБОП    
сексулно съдържание интернет педофили
Последвайте ни
Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Излюпиха първите пилета от изцяло изкуствено яйце, експерти са скептични

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

Откриха огромно количество сексуално насилие над деца у двама мъже

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

Путин се нуждае от помощта на Си: 3 неща, които Русия спешно иска от Китай

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 16 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 19 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 18 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

България Преди 24 минути

КЗК: Изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Поколението Z призна: Не можем без AI, но ни прави глупави

Свят Преди 28 минути

Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите те могат да отслабят уменията им и бъдещите им перспективи за работа

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 1 час

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

Свят Преди 1 час

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения

Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

България Преди 2 часа

Оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

Разкриха един от големите обири в България

Разкриха един от големите обири в България

България Преди 2 часа

Обвиняемите са откраднали сумата от 100 000 евро

Снимката е илюстративна

Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

България Преди 2 часа

Върховният касационен съд сложи край на делото срещу строителния предприемач за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава изцяло актовете на предходните две инстанции и влиза в сила незабавно

<p>Задържаха &quot;Шмекера&quot; с дрога в София, изкараха го от &quot;Порше&quot;</p>

Задържаха "Шмекера" с дрога в София, изкараха го от "Порше" на бул. "Цариградско шосе"

България Преди 2 часа

Мъжът е бил спрян от органите на реда на бул. "Цариградско шосе"

<p>Да, Тръмп наистина може да атакува Куба</p>

Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Свят Преди 2 часа

Промяната в курса идва в момент, когато служители на администрацията се борят да убедят кубинския режим да предприеме сериозни икономически и политически реформи, пише в свой коментар авторът на Politico Нахал Туси

<p>Пъстър смок предизвика суматоха на пазар в Хасково</p>

Змия предизвика суматоха на пазар в Хасково, херпетолог я спаси

България Преди 2 часа

Влечугото ще бъде пуснато обратно в естествената му среда

Симона Спирова

Спирова от Hell’s Kitchen: Постоянно се сблъсквам с предразсъдъци, но хорското мнение не ме вълнува! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Пред водещия Станислав Иванов Спирова сподели, че готвенето не е просто професия, а истинското ѝ призвание

<p>Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават</p>

Сергей Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават

Свят Преди 2 часа

Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет"

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 3 часа

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Валентин Андреев - Рафе

Завесата падна за последен път: Почина актьорът Валентин Андреев - Рафе

България Преди 3 часа

"Благодарим ти за всяка раздадена частица от душата ти!"

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

В спасителната операция участват 140 души

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Децата на Стив Джобс: Какво не знаем за Рийд, Лиса, Ерин и Ив

Edna.bg

Спирова от Hell’s Kitchen: Нямам още мъж до себе си, защото не съм намерила по-силен от мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Треньорът на Локомотив Пловдив за Чорбаджийски: Трудна ситуация, дадохме му почивка

Gong.bg

Душан Косич: Готови сме - искаме да покажем манталитет на победител

Gong.bg

Обявиха какво е предвиденото увеличение на пенсиите от юли

Nova.bg

„DARA: Роди се звезда“: Гледайте посрещането на победителката в „Евровизия” в София от 17 часа по NOVA

Nova.bg