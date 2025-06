Протестиращи се заканиха да превърнат сватбата на Джеф Безос с Лорън Санчес във Венеция в "кошмар"

М илиардерът Джеф Безос се жени за Лорън Санчес, бивша телевизионна журналистка, на бляскаво многодневно събитие във Венеция.

Двойката пристигна в града за тридневни тържества от четвъртък до събота, които се оценяват на 48 млн. евро.

Според новинарската агенция Ройтерс основното сватбено тържество е трябвало да се състои в Scuola Grande della Misericordia в събота, но сега ще се състои в Arsenale, извън центъра на града.

Jeff Bezos and fiancée Lauren Sanchez spotted leaving their luxury hotel in Venice — kicking off three days of VIP extravagance to celebrate their $50 million wedding. 💍🚁💸 When billionaires throw a party, the GDP of small nations tremble. #BezosWedding #Venice … pic.twitter.com/gQxVvLfhki

Списъкът на гостите включва личности като Леонардо Дикаприо, Ева Лонгория, Опра Уинфри и Мик Джагър, както и попзвездата Кейти Пери, която се присъедини към Санчес в изцяло женския екипаж от знаменитости, който пътува в космоса през април, припомня Sky News .

Те и други известни гости ще се присъединят към двойката за партита на супер яхтата на собственика на Amazon, струваща около 500 млн. долара, която ще акостира в пристанището на Венеция за сватбата, съобщава Sky TG24 в Италия.

Но не всички в града са развълнувани.

Протестиращите нямат нищо против самия брак, а срещу „приватизацията“ и „експлоатацията“ на града, както те казват.

„На практика той ще третира целия град като частна бална зала, като частна зона за събития, сякаш гражданите не са там“, казва Алис Бацоли, активистка на организацията „Без място за Безос“.

Групата е коалиция от около дузина венециански организации - включително защитници на жилищното строителство, борци срещу круизните кораби и университетски групи.

Членове на групата заявиха пред Sky News, че събитието ще затвори някои части на града и ще затрудни придвижването на местните жители, както и че използването на яхти в каналите ще предизвика екологични проблеми.

"Венеция не се нуждае от това. Не от това се нуждае град, който вече страда от свръхтуризъм", казва Федерика Тонинели, друга активистка, свързана с организацията “Без място за Безос".

Градът отдавна се бори с големия брой туристи.

Милиони хора идват да видят обекта на световното културно наследство заради средновековната му архитектура, натъпкана в живописна канална мрежа.

Това обаче повишава разходите за живот на местните жители и обикновено създава само нископлатена временна заетост.

„Да, това ще донесе пари, но ние няма да видим никакви пари“, казва Тонинели.

Протестите са свързани и с по-широки проблеми, свързани с достъпните жилища и намаляването на местното население в историческия център на Венеция.

"Искаме ли градът ни да бъде още повече завладян от туристи, от олигарси и хора, които купуват и приватизират града, или искаме услуги, работни места, здравни услуги, училища, университети? Искаме ли да живеем в града като нормални хора, или да го продадем на най-добрата оферта?", пита Бацоли.

Към протестите се присъединиха активисти от глобалното екологично лоби „Грийнпийс“ и британската група „Всички мразят Илон“, които се фокусират върху някои от по-широките въпроси, повдигани от критиците на Безос по света, като например предполагаемите данъчни облекчения за него и други милиардери.

От Sky News са се опитали да се свържат с Джеф Безос за коментар.

Какво са направили протестиращите досега - и какво още планират?

На 12 юни членовете на „Без място за Безос“ разпънаха огромен плакат от камбанарията на базиликата „Сан Джорджо Маджоре“, на който името на Безос беше зачеркнато.

В понеделник активисти от „Грийнпийс“ и „Всички мразят Илон“ разпънаха огромен плакат на площад „Свети Марко“ с изображение на смеещия се Безос и надпис: „Ако можеш да наемеш Венеция за сватбата си, можеш да плащаш повече данъци“.

Изглежда, че това е намек за продължаващите данъчни спорове на Amazon с европейските правителства.

Местните активисти планират по-организиран протест за събота, когато ще се опитат да попречат на гостите да пристигнат на парти, като блокират каналите с лодки и с телата си.

Но плановете са били променени, тъй като се съобщава, че партито е било преместено в Arsenale - комплекс от 14-ти век, заобиколен от вода и невъзможен за достигане по суша, когато мостовете са вдигнати.

Вместо блокада ще има шествие, като протестиращите обещават да превърнат събитието в „кошмар“ за Безос и неговите гости.

Каква е реакцията на протестите?

Кметът на Венеция, Луиджи Бруняро, заяви, че за него е „чест“, че градът е домакин на събитието, и добави: „Венеция за пореден път доказва, че е световна сцена.“

„Тези 20 души, които издигат плакати, очевидно се възползват от имиджа на Безос“, каза още той.

По-рано град Венеция отрече, че събитието ще наруши спокойствието на местните жители, като заяви, че услугите на водните таксита ще работят нормално и че са поканени само 200 гости.

„Венеция е свикнала да бъде сцена на събития и представления всяка седмица, без да има значителни последици“, се казва в изявлението, в което се споменават срещите на върха на Г-20 и Г-7, архитектурното и кинобиеналето, както и частни събития.

В него се добавя, че градът има предишен опит в успешното провеждане на големи събития.

Венецианската асоциация за изследване на околната среда Corila излезе с изявление, в което се казва, че Earth Fund на Безос подкрепя работата ѝ с „важно дарение“.

Какви други събития е приемал цитираният град?

Джордж и Амал Клуни се ожениха там през 2014 г.

Актьорът пристигна на церемонията си в хотел Aman Grande Canal с лодка заедно с гости, сред които Мат Деймън и моделът Синди Крауфорд.

Градът беше домакин и на световните лидери за срещата на върха на Г-20 през 2021 г., както и на ежегодния филмов фестивал във Венеция.

🇮🇹 Guests began arriving in Venice for what some deem the “wedding of the century” as billionaire Jeff #Bezos ties the knot with fiancée Lauren Sanchez.



Bezos has reportedly booked out some of the city’s most iconic venues for the celebrations, much to the chagrin of locals. pic.twitter.com/ReXS6CdHiw