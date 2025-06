Активисти във Венеция разпънаха огромен банер с лицето на Джеф Безос

Б роени дни остават до пищната сватба на Джеф Безос с бившата телевизионна журналистка Лорън Санчес, а протестите в италианския град, избран от милиардера за церемонията, не стихват, предаде Newsweek.

Активисти от международната екологична група Грийнпийс и предизборната група Everyone Hates Elon разпънаха огромен банер в понеделник на площад Сан Марко във Венеция, призовавайки Безос да плаща повече данъци.

"Ако можеш да наемеш Венеция за сватбата си, можеш да плащаш повече данъци", гласи надписът на банера с размери165.1 x 165.1 см, изобразяващ гигантски усмихнат Безос.

Massive signs reading “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax” have appeared in the Italian city ahead of Jeff Bezos’ wedding there. pic.twitter.com/br86ehocQi