Манекен на Безос плува по Канале Гранде: Протест срещу пищната сватба във Венеция

В ъв Венеция, град известен със своята романтика и разточителни събития, вниманието тази седмица беше привлечено не от красотата на каналите, а от провокативна инсталация.

Манекен в реален размер на милиардера Джеф Безос, поставен върху огромна кутия на Amazon и държащ банкноти, изплува по Канале Гранде като част от протест срещу предстоящата му сватба в града.

Protesters float Jeff Bezos dummy ahead of his wedding in Venice pic.twitter.com/8lrFjTA64t