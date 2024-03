Проливни дъждове в Пакистан: Най-малко 29 загинали, има срутени сгради и свлачища

П роливните дъждове, които се изсипаха над Пакистан, причиниха смъртта на най-малко 29 души, а 50 души бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на пакистанските власти.

Има срутени сгради, дъждовете са предизвикали свлачища, които са блокирали пътища, особено в северозападната част на страната, се казва в изявлението.

Dozens die in Pakistan as heavy winter rains collapse buildings, trigger landslides https://t.co/bKeOtxTjmT

В граничещата с Афганистан северозападна провинция Хайбер-Пахтунхва от четвъртък насам са били регистрирани най-малко 23 смъртни случая, свързани с пороите, съобщиха местните власти.

Heavy Winter Rains in #Pakistan Kill at Least 29 People, Collapse Buildings, Trigger Landslides https://t.co/qyaAPTl8OX

Петима души са загинали в югозападната провинция Белуджистан, след като наводнения заляха крайбрежния град Гвадар и принудиха властите да използват лодки за евакуирането на местни жители.

По данни на пакистанските власти жертви и щети има също и в контролираната от Пакистан част от Кашмир.

Heavy rains wreak havoc in Pakistan, claiming 37 lives. Khyber Pakhtunkhwa province hit hardest, with houses collapsing and roads blocked. Emergency relief efforts underway.



Read more on https://t.co/uR9r1A2V79#Pakistan #HeavyRain #khyberPakhtunkhwa #ExtremeWeather pic.twitter.com/s19ib5vyMp