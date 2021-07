Проливни дъждове и наводнения взеха жертви в Германия

Т ридесет души са обявени за изчезнали след срутване на шест къщи през нощта в германския град Шулд, провинция Райнланд-Пфалц, в резултат на наводнение и проливни дъждове, съобщава БТА.

Други 25 къщи са заплашени от срутване, посочва местната полиция. Бурята е описана, като „невиждана през това поколение”.

При спасителната операция двама пожарникари се удавиха. Армията беше разположена в района, за да помогне.

In the western part of #Germany, many towns and villages were flooded after torrential rain and #thunderstorms hit. Two firefighters died. In some areas, residents needed to be evacuated.https://t.co/IdehTOUCcb