Прокурори правят претърсвания в рамките на разследването срещу Джорджеску

С ъд в Букурещ отложи за утре решението по обжалване на наложената мярка съдебен контрол на крайнодесния политик Калин Джорджеску, съобщава телевизия Диджи 24.

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску бе задържан на 26 февруари и разпитван в продължение на пет часа, след което Главната прокуратура му повдигна обвинения за шест престъпления, сред които действия против конституционния ред и създаване на фашистка организация. Според Главната прокуратура Калин Джорджеску е подготвял план за дестабилизиране на Румъния след отменените президентски избори миналата година. На Джорджеску бе наложена мярка съдебен контрол за срок от 60 дни, забрана да напуска страната без разрешение от съда и забрана да публикува в социалните мрежи съдържание с легионерски, фашитски, антисемитски, расистки или ксенофобски характер.

Джорджеску обжалва това решение.

Днес крайнодесният политик прекара около 35 минути в Районния съд на първи сектор на Букурещ, където поиска да се запознае с делото срещу него.

„Вярвам на магистратите. Вярвам в решението, което ще бъде произнесено утре. (…) Моите адвокати заявиха много ясно как стоят нещата“, заяви Калин Джорджеску на излизане от съда.

Запитан дали има доказателства по делото, той каза, че „е трудно да се каже“, допълвайки, че „някои се появяват в част от медиите“.

Както и при предишното явяване пред съда, привърженици на Калин Джорджеску се събраха пред сградата на съда, за да го подкрепят. Сред множеството се чуваха възгласи „Джорджеску президент“.

Romanian presidential candidate Calin Georgescu arrives at Bucharest court to present his appeal

The anti- NATO politician, whose victory in the first round of the presidential election in November last year was annulled, is now facing politically motivated charges. pic.twitter.com/zrXz5iPlKO