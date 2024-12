Данъчните в Румъния проверяват Джорджеску и инфлуенсърите, които са го популяризирали

Н ационалната агенция за данъчна администрация на Румъния проверява Калин Джорджеску и инфлуенсърите, които са го популяризирали в социалната мрежа ТикТок, предава Диджи24. Проверката е започнала, след като Постоянния изборен орган е уведомил агенцията за това как независимият крайнодесен кандидат за президент официално е декларирал нулеви разходи за предизборната си кампания, но по-късно е установено, че е било платено на няколко инфлуенсъри да излъчват онлайн съобщения в негова подкрепа.

Калин Джорджеску е известен още като "краля на ТикТок".

Румънският президент ще остане на поста си до избирането на нов държавен глава

В момента Националната агенция за данъчна администрация на Румъния проверява и анализира цялата информация, получена от Постоянния изборен орган във връзка с възможно укриване на данъци и измами. Данъчните инспектори ще сигнализират на съответните институции, ако установят нередности.

In Romania, the dictatorship installed by the impostor Iohanis and his cabal has unleashed terror! The political police have reactivated the security actions of the communist dictatorship of Ceaușescu! They are investigating and arresting supporters of Mr. Călin Georgescu. pic.twitter.com/dhjVeh82P3