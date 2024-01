Х иляди спасители продължават да издирват оцелели след земетресението в Япония от 1 януари, при което загинаха най-малко 78 души, предаде Ройтерс

Земетресението в Япония: Броят на жертвите продължава да расте, има опасност от свлачища

"Има много хора, които са останали в срутените сгради и чакат да бъдат спасени", заяви японският министър-председател Фумио Кишида на пресконференция. "Ще положим всички усилия, за да спасим възможно най-много хора до тази вечер, когато ще минат 72 часа от бедствието", каза той.

VIDEO — Drone footage shows emergency workers work through rubbles of a collapsed building in Japan's Ishikawa prefecture on Wednesday to rescue any potential survivors of the 7.6 earthquake that rocked the country on Jan. 1 pic.twitter.com/3FJIZtAYE3