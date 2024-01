"Току-що станахме свидетели на чудо": Какво знаем за инцидента със самолети в Япония

Д окато пожарникарите и спасителните екипи работят на терен след огромен пожар в самолет на летище "Ханеда" в Токио, разследващите зад кулисите се опитват да разберат каква е причината за инцидента.

Вчера бяха разпространени кадри, на които се вижда как самолет на Japan Airlines избухва в пламъци и се движи по пистата след сблъсък със самолет на бреговата охрана.

Това бе втора трагедия в Япония в рамките на 2 дни. Страната вече беше засегната от мощно земетресение на Нова година, при което загинаха десетки хора.

"Ханеда" е едно от най-натоварените летища в Япония и много хора пътуват по време на новогодишните празници. Тъй като подробностите от мястото на инцидента продължават да се появяват, ето всичко, което знаем за самолетния сблъсък до момента.

First daylight photos of the Japan Airlines A350 on Haneda Airport's runway after its landing collision with a Coast Guard aircraft yesterday. https://t.co/Fg4RZLVkwG pic.twitter.com/tGe6GZtxtF — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 3, 2024

Кои самолети са участвали?

Вътрешният полет 516 на Japan Airlines, самолет Airbus A350, е излетял от летище "Шин Читосе" на северния остров Хокайдо до летище "Ханеда" в Токио на главния остров Хоншу. На борда на самолета е имало 379 души, включително екипажа.

В сблъсъка е участвал и самолетът на бреговата охрана MA722, De Havilland Canada DHC-8-315Q MPA - известен още като Bombardier Dash-8 - на борда на който е имало шестима души, включително пилота.

По време на сблъсъка, който се случва в 17:47 ч. местно време, самолетът се подготвя да лети до пристанищния град Ниигата, за да достави помощ на пострадалите от земетресението.

Пилотът и авиационен консултант Тим Аткинсън казва, че Bombardier Dash-8 обикновено е самолет за кратки разстояния с около 50 до 80 места. Те "не са с размерите на A350", но са "достатъчно големи, за да имат на борда си значително количество гориво", казва той пред Sky News.

Пътническият самолет или се е сблъскал със самолета на бреговата охрана на пистата или на пътеката за рулиране, след като се е приземил, съобщиха от Japan Airlines за информационната агенция Kyodo.

Five people aboard a Japanese coastguard aircraft died when it hit a Japan Airlines passenger plane in a fiery collision at Tokyo’s Haneda airport. pic.twitter.com/pMm1LaoU5E — South China Morning Post (@SCMPNews) January 3, 2024

Пътници и екипаж

Всички 367 пътници и 12 души екипаж на борда на пътническия полет бяха евакуирани благополучно, съобщиха от Japan Airlines.

Сред пътниците е имало осем деца, съобщи Kyodo.

"Току-що станахме свидетели на чудо", заяви бившият търговски пилот Роджър Уайтфийлд пред Sky News, докато се прожектираха кадри от мястото на инцидента.

"Начинът, по който изведоха всички тези пътници от самолета, е почти невероятен."

Докато пилотът на самолета на бреговата охрана успява да се евакуира, останалите петима членове на екипажа загиват, съобщава обществената телевизия NHK.

Японският министър на транспорта потвърди, че пилотът на самолета на бреговата охрана е бил ранен при сблъсъка.

Какво е причинило сблъсъка?

На този етап е твърде рано да се каже защо точно пътническият самолет се е ударил в по-малкия самолет, когато се е приземявал.

Според NHK обаче в Япония са се появили противоречиви съобщения за това какви инструкции е получил пилотът на по-малкия самолет непосредствено преди сблъсъка.

Според телевизията, която се позовава на неназован източник от Министерството на транспорта, ръководителят на въздушното движение е разрешил на самолета на Japan Airlines да кацне на една от пистите на летището и е инструктирал самолета на бреговата охрана да не се приближава до него.

Друг неназован източник от бреговата охрана обаче съобщава пред NHK, че пилотът му е получил зелена светлина за излитане.

Г-н Аткинсън, който е и следовател по въздушни произшествия, заяви, че натовареното летище вечер е "много визуално предизвикателна среда" за всички участници - от ръководителите на полети до пилотите и водачите на превозни средства - с "ужасно много светлини в различни цветове, някои от които мигат".

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024

Той каза: "Когато човек се приближава към пистата през нощта, често е много трудно да забележи тези малки знаци, например за сравнително малък самолет."

Разследващите произшествието ще проверят защо двата самолета са били едновременно на едно и също място и дали и двата са били там, където е трябвало да бъдат, каза г-н Аткинсън.

Компанията Flight Radar 24, която следи полетите по целия свят, предложи повече подробности за сблъсъка, като заяви, че самолетът на бреговата охрана не е бил оборудван с модерен транспондер ADS-B.

Транспондерите ADS-B се използват за предаване на много точна информация за местоположението на въздухоплавателното средство на наземните контролери и директно на други въздухоплавателни средства и са по-точни от конвенционалното радарно наблюдение.

Какво показват кадрите?

Видеозапис на местната телевизия показва голямо избухване на огън и дим от страната на самолета на Japan Airlines, докато той се движи по пистата.

След това районът около крилото се запалва, а час по-късно кадри показват самолета, изцяло обхванат от пламъци.

Докато пожарникарите се борят да овладеят пожара, самолетът на Japan Airlines се разпада на две.

Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма заяви, че разследва сблъсъка.

All 400 passengers and crew on Japan Airlines safe. JAL staff amazing. How can everyone get out?

pic.twitter.com/K4nhyNmgMX — Fat Cat 🌐 (@FATCAed) January 2, 2024

Какво казват оцелелите?

Един от пътниците публикува кадри от вътрешността на самолета на Japan Airlines, докато той се е спускал по пистата. В клипа се вижда как хората са евакуирани по пързалка.

Някои от пътниците също се изказаха след преживяното от тях.

17-годишният швед Антон Дейбе разказва пред шведския вестник Aftonbladet, че "цялата кабина се изпълни с дим в рамките на няколко минути".

Той каза: "Хвърлихме се на пода. След това се отвориха аварийните врати и ние се хвърлихме към тях".

"Димът в кабината смразяваше адски много. Беше истински ад. Нямахме никаква представа къде отиваме, така че просто избягахме в полето. Беше хаос."

Г-н Дейбе каза, че е пътувал с родителите си и сестра си.

"Усетих трясък, сякаш се ударихме в нещо и се дръпнахме нагоре в момента, в който се приземихме", каза друг пътник пред Kyodo. "Видях искри зад прозореца, а салонът се изпълни с газ и дим".

Какво се случва след това?

Тецуо Сайто, министърът на транспорта на Япония, заяви, че летището ще бъде затворено, докато сблъсъкът се разследва от следователи по авиационна безопасност и полицията.

Въпреки това има надежди, че то ще бъде отворено отново утре или евентуално по-рано.

Той допълни, че официалните лица правят всичко възможно, за да предотвратят забавяне на помощта при земетресение.