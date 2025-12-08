ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Г енералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш осъди днес нахлуването на израелската полиция в централата на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци към ООН (UNRWA), предаде Ройтерс.
"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш.
Израел обяви Антонио Гутериш за "персона нон грата"
"Призовавам Израел незабавно да предприеме всички необходими стъпки за възстановяване, защита и спазване на неприкосновеността на съоръженията на агенцията и да се въздържа от следващи действия в комплекса на UNRWА", добави генералният секретар на ООН.
BREAKING: Israeli occupation forces raise their flag on UNRWA headquarters in occupied Jerusalem, breaking the long-standing policy of non-interference in the UN agency, which provides services to Palestinian refugees in the West Bank, Gaza, Jordan, Syria, and Lebanon. pic.twitter.com/n1jtM7Z2f3— Quds News Network (@QudsNen) December 8, 2025