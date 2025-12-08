Кая Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия

Н еобходими са допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Европейския парламент с представители на беларуската опозиция.

«Мы работаем над расширением санкций». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас завила о новых ограничениях для Минска и поддержке беларусовhttps://t.co/IQkKeDvxeF pic.twitter.com/6mnIIiJWmQ — Зеркало | Новости (@zerkalo_io) December 8, 2025

Работим за разширяване на санкциите срещу Минск, добави тя. По нейните думи Беларус пряко и непряко подкрепя войната и участва в хибридни действия, насочени срещу сигурността на държавите от ЕС. Калас даде за пример затварянето на част от европейското въздушно пространство заради изпратени от Беларус балони с контрабанда, както и опитите за външна намеса и за оказване на миграционен натиск над съседните европейски държави.

ЕС одобри нови санкции срещу Беларус

Хората в Беларус не подкрепят тези действия на режима в Минск, каза тя. Авторитарните режими, които разчитат на страх, са по-крехки, отколкото изглеждат, вашата смелост е вдъхновение за всички останали, обърна се Калас към беларуските опозиционери, сред които бе и техният водач Светлана Тихановска.