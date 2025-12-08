Свят

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, съобщил източник пред Mirror

8 декември 2025, 17:13
79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей
Източник: Getty Images

П очти 50 години след края на втория ѝ брак певицата изглежда е готова отново да мине под венчилото със своя партньор Александър „AE“ Едуардс.

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, казал източник пред Mirror.

Шер излиза с 36-годишен красавец (СНИМКИ)

По думите му певицата смята, че големият ѝ юбилей — навършването на 80 години — е „перфектният момент“ тя и Едуардс да „скрепят връзката си“.

Певицата, известна с хита „If I Could Turn Back Time“, по-рано пренебрегна критиките за голямата възрастова разлика между нея и 39-годишния ѝ партньор по време на интервю в „CBS Mornings“ през ноември.

„Все едно“, каза тя пред Гейл Кинг, коментирайки критиците. „Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но просто се забавляваме.“

Шер сподели още, че възрастта не е проблем и за Едуардс, който често ѝ казвал: „Знаеш ли, ти остаряваш, но духът ти става все по-млад.“

С нова музика и младо гадже: Шер работи по новите си проекти

Певицата се разнежи, говорейки за тригодишната им връзка, и разкри, че „се смеят през цялото време“.

„Просто го обичам“, добави тя. „Мисля, че е красив. Изключително талантлив е — един от най-талантливите хора, които някога съм срещала.“

Двамата бяха свързани романтично за първи път през ноември 2022 г., когато бяха заснети да се държат за ръце в Лос Анджелис. Дни по-късно Шер защити връзката им, след като я направи публична в социалните мрежи.

По време на онлайн Q&A с фенове певицата написа: „Нека да обясня… ИЗОБЩО НЕ МИ ДРЕМЕ КАКВО МИСЛИ НЯКОЙ“. И добави: „Не се защитавам. Хейтърите ще си хейтват… Няма значение, че сме щастливи и не пречим на никого“.

Шер се врече във вярност ... на дългата си коса и дънките

Шер и Едуардс направиха дебюта си на червения килим през март 2023 г. на ревю на Versace за сезон есен 2023.

Преди връзката си с Едуардс Шер беше омъжена за Сони Боно (1964–1975) и за Грег Олман (1975–1979). Тя е имала връзки и с Вал Килмър, Джийн Симънс и Том Круз.

Шер Александър Едуардс Сватба Възрастова разлика Романтична връзка 80-и рожден ден Поп звезда Личен живот Знаменитости Критика
Последвайте ни
Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 38 минути

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 49 минути

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 1 час

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 3 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 3 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 3 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 4 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Свят Преди 4 часа

Ирландски министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 4 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Любопитно Преди 4 часа

Финалът на риалити формата привлече над 40% от зрителите в активна възраст

<p>Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа</p>

Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

Свят Преди 5 часа

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп

<p>Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки&nbsp;</p>

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси"

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

България Преди 5 часа

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75%

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Холи Бери: За правата на жените и нереалистичните очаквания към тях (ВИДЕО)

Edna.bg

В Полша тръбят: Лубе Чивитанова събира звездните момчета на България

Gong.bg

НА ЖИВО: Уулвс срещу Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа

Nova.bg

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Nova.bg