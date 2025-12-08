79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

П очти 50 години след края на втория ѝ брак певицата изглежда е готова отново да мине под венчилото със своя партньор Александър „AE“ Едуардс.

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, казал източник пред Mirror.

По думите му певицата смята, че големият ѝ юбилей — навършването на 80 години — е „перфектният момент“ тя и Едуардс да „скрепят връзката си“.

Певицата, известна с хита „If I Could Turn Back Time“, по-рано пренебрегна критиките за голямата възрастова разлика между нея и 39-годишния ѝ партньор по време на интервю в „CBS Mornings“ през ноември.

„Все едно“, каза тя пред Гейл Кинг, коментирайки критиците. „Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но просто се забавляваме.“

Шер сподели още, че възрастта не е проблем и за Едуардс, който често ѝ казвал: „Знаеш ли, ти остаряваш, но духът ти става все по-млад.“

Певицата се разнежи, говорейки за тригодишната им връзка, и разкри, че „се смеят през цялото време“.

„Просто го обичам“, добави тя. „Мисля, че е красив. Изключително талантлив е — един от най-талантливите хора, които някога съм срещала.“

Двамата бяха свързани романтично за първи път през ноември 2022 г., когато бяха заснети да се държат за ръце в Лос Анджелис. Дни по-късно Шер защити връзката им, след като я направи публична в социалните мрежи.

По време на онлайн Q&A с фенове певицата написа: „Нека да обясня… ИЗОБЩО НЕ МИ ДРЕМЕ КАКВО МИСЛИ НЯКОЙ“. И добави: „Не се защитавам. Хейтърите ще си хейтват… Няма значение, че сме щастливи и не пречим на никого“.

Шер и Едуардс направиха дебюта си на червения килим през март 2023 г. на ревю на Versace за сезон есен 2023.

Преди връзката си с Едуардс Шер беше омъжена за Сони Боно (1964–1975) и за Грег Олман (1975–1979). Тя е имала връзки и с Вал Килмър, Джийн Симънс и Том Круз.