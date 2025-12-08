Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

М ногочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония са планирали за днес протестиращите гръцки земеделски стопани днес следобед, съобщи АНА-МПА.

По-конкретно през граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа до 20 ч. вечерта. Леки автомобили и автобуси ще преминават свободно.

Пунктът Ексохи (срещу Гоце Делчев) ще е затворен за девет часа до 21 ч. вечерта. Участниците в протеста са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути.

За четири часа, от 18 ч. до късно вечерта, ще бъде блокиран граничният пункт Евзони на границата на Гърция със Северна Македония. На пункта Ники на същата граница движението ще бъде спряно за два часа от 11 ч.

Граничният пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България отново беше отворен вчера вечерта след 4-часова блокада, но протестиращите остават с тракторите си там и е вероятно да го затворят отново днес.

Граничните пунктове Кипи (с Турция), Ексохи (с България срещу Гоце Делчев), Евзони и Кипи (със Северна Македония) остават затворени за товарни автомобили.

Магистралата Атина – Солун е затворена при Никея край Лариса, както и път E65 край Кардица и край Трикала.

Общо в Гърция са разположени над 20 блокади. Само край Никея в Тесалия са разположени около 4000 трактора.

В Тесалия земеделците решиха да затворят днес символично някои от обходните пътища, а в сряда планират и блокада на пристанището във Волос.

Днес по обяд протестиращите фермери от област Централна Македония свикват заседание край Солун, на което ще координират следващите си действия. Само около Солун блокадите са четири.

Протестите избухнаха преди седмица заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии след скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.