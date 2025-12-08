Свят

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам

8 декември 2025, 17:13
Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай
Източник: iStock/Getty Images

Т айландските военни съобщиха, че днешните им въздушни удари в Камбоджа са били нанесени по военни обекти, в които се е намирала далекобойна артилерия, след като разузнаването сигнализира, че ракети, включително такива, произведени в Китай, може да се използват за удари по цивилни, предаде Ройтерс.

Сблъсъци между Тайланд и Камбоджа убиха поне девет цивилни

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам, като се обвиняват взаимно в нарушение на примирието, сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп и малайзийския премиер Ануар Ибрахим.

Говорителят на тайландското Министерство на отбраната контраадмирал Конгсири Сурасант заяви пред Ройтерс, че въз основа на придвижването на въоръжението и неговия обсег тайландските въоръжени сили са преценили, че камбоджанските военни може да използват съветски ракети БМ-21 "Град" и китайски ПХЛ-03 срещу летище и болница в района. Тайландското разузнаване е посочило, че ударите са били насочени срещу военни складове, където са се съхранявали ракети.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди ефекта на ударите по независим път. Камбоджанското министерство на отбраната все още не е отговорило на искането на агенцията за коментар.

Сблъсъци между Тайланд и Камбоджа убиха поне 11 цивилни

Според условията на примирието през ноември и двете страни започнаха да оттеглят тежкото въоръжение от границата, започвайки с ракетните системи, следвани от артилерията и бронираната техника. Седмица по-късно Тайланд заяви, че прекратява прилагането на примирието, след като взрив от мина осакати негов войник.

Камбоджанските въоръжени сили, които значително отстъпват на тайландските, притежават около 48 БМ-21 (обсег 15-40 км.) и едва шест ПХЛ-03 (обсег 70-130 км.), твърди мозъчният тръст "Международен институт за стратегически изследвания".

В днешно изявление тайландските ВВС съобщиха, че са реагирали, след като Камбоджа е задействала тежко въоръжение и размества бойните си части.

"Ескалацията на сблъсъците между Тайланд и Камбоджа може да доведе до война"

"Това развитие на събитията доведе до използването на военна мощ за възпиране и намаляване на камбоджанските военни способности до минималното равнище, необходимо за опазване на националния суверенитет и цивилните", съобщиха те.

Тайландските военни обвиниха камбоджанските войски, че са предизвикали поредните боеве, като вчера са открили огън по тайландски части, при което са ранени двама души. Камбоджа отрече обвинението, обвинявайки тайландските военни, че са започнали атака тази сутрин.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви днес в телевизионно обръщение, че военни операции ще бъдат провеждани, ако е необходимо, за да се защити страната и да се гарантира обществената сигурност, предаде ДПА.

Кървава ескалация: Гранични боеве между Камбоджа и Тайланд

"Тайланд никога не е желал насилие. Искам да повторя, че Тайланд никога не е започвал война или нашествие, но никога няма да толерира нарушаването на суверенитета си", заяви той.

Премиерът на Камбоджа Хун Манет написа от своя страна във Фейсбук, че непосредствените задачи на правителството му са да защити народа и суверенитета на страната. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Тайланд Камбоджа Военен конфликт Въздушни удари Граничен спор Тежко въоръжение Примирие Защита на цивилни Национален суверенитет Артилерия и ракети
Последвайте ни

По темата

Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 40 минути

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 51 минути

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 1 час

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 3 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 3 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 3 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Свят Преди 4 часа

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Свят Преди 4 часа

Ирландски министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 4 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

<p>Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия</p>

Кая Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия

Свят Преди 5 часа

Хората в Беларус не подкрепят тези действия на режима в Минск, каза тя

<p>Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа</p>

Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

Свят Преди 5 часа

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп

<p>Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки&nbsp;</p>

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси"

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

България Преди 5 часа

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75%

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Холи Бери: За правата на жените и нереалистичните очаквания към тях (ВИДЕО)

Edna.bg

В Полша тръбят: Лубе Чивитанова събира звездните момчета на България

Gong.bg

НА ЖИВО: Уулвс срещу Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа

Nova.bg

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Nova.bg