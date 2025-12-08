Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Т айландските военни съобщиха, че днешните им въздушни удари в Камбоджа са били нанесени по военни обекти, в които се е намирала далекобойна артилерия, след като разузнаването сигнализира, че ракети, включително такива, произведени в Китай, може да се използват за удари по цивилни, предаде Ройтерс.

Сблъсъци между Тайланд и Камбоджа убиха поне девет цивилни

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам, като се обвиняват взаимно в нарушение на примирието, сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп и малайзийския премиер Ануар Ибрахим.

Говорителят на тайландското Министерство на отбраната контраадмирал Конгсири Сурасант заяви пред Ройтерс, че въз основа на придвижването на въоръжението и неговия обсег тайландските въоръжени сили са преценили, че камбоджанските военни може да използват съветски ракети БМ-21 "Град" и китайски ПХЛ-03 срещу летище и болница в района. Тайландското разузнаване е посочило, че ударите са били насочени срещу военни складове, където са се съхранявали ракети.

Thailand launched airstrikes into Cambodia as fighting escalates along their disputed border, with both countries accusing each other of violating a US-brokered ceasefire https://t.co/pM1S5gvuYY pic.twitter.com/yI3Z7Sponc — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди ефекта на ударите по независим път. Камбоджанското министерство на отбраната все още не е отговорило на искането на агенцията за коментар.

Сблъсъци между Тайланд и Камбоджа убиха поне 11 цивилни

Според условията на примирието през ноември и двете страни започнаха да оттеглят тежкото въоръжение от границата, започвайки с ракетните системи, следвани от артилерията и бронираната техника. Седмица по-късно Тайланд заяви, че прекратява прилагането на примирието, след като взрив от мина осакати негов войник.

Камбоджанските въоръжени сили, които значително отстъпват на тайландските, притежават около 48 БМ-21 (обсег 15-40 км.) и едва шест ПХЛ-03 (обсег 70-130 км.), твърди мозъчният тръст "Международен институт за стратегически изследвания".

BREAKNG: THAILAND STRIKES CAMBODIA ACCORDING TO MULTIPLE OSINT REPORTS.



CURRENTLY TRADING AT 88%, VIA @Polymarket. pic.twitter.com/nOfjQKEtMO — Pentagon Pizza Watch (@pizzintwatch) December 8, 2025

В днешно изявление тайландските ВВС съобщиха, че са реагирали, след като Камбоджа е задействала тежко въоръжение и размества бойните си части.

"Ескалацията на сблъсъците между Тайланд и Камбоджа може да доведе до война"

"Това развитие на събитията доведе до използването на военна мощ за възпиране и намаляване на камбоджанските военни способности до минималното равнище, необходимо за опазване на националния суверенитет и цивилните", съобщиха те.

Тайландските военни обвиниха камбоджанските войски, че са предизвикали поредните боеве, като вчера са открили огън по тайландски части, при което са ранени двама души. Камбоджа отрече обвинението, обвинявайки тайландските военни, че са започнали атака тази сутрин.

#Thailand’s PM Anutin closed down all negotiations with #Cambodia, rejecting Trump mediation as well



Dispute is strictly with Cambodia he said while ordering full scale military operation



Video: Thai soldier shootsdown a drone#War #BreakingNews #WW3 #WorldNews #geopolitics pic.twitter.com/4NZoR7Y7UF — 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗪𝗮𝗿 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻 (@WorldWarAgain) December 8, 2025

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви днес в телевизионно обръщение, че военни операции ще бъдат провеждани, ако е необходимо, за да се защити страната и да се гарантира обществената сигурност, предаде ДПА.

Кървава ескалация: Гранични боеве между Камбоджа и Тайланд

"Тайланд никога не е желал насилие. Искам да повторя, че Тайланд никога не е започвал война или нашествие, но никога няма да толерира нарушаването на суверенитета си", заяви той.

Премиерът на Камбоджа Хун Манет написа от своя страна във Фейсбук, че непосредствените задачи на правителството му са да защити народа и суверенитета на страната.