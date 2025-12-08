Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

С ъд в окупирания от Русия украински град Донецк осъди четирима руски войници на дълъг срок затвор 18 месеца след убийството на гражданина на САЩ Ръсел Бентли, воювал на страната на Москва, съобщи днес руската държавна агенция ТАСС, цитирана от ДПА.

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години, е четвъртият е осъден на година и половина, съобщава ТАСС.

Според информацията мъжете са отвлекли и измъчвали тогава 64-годишния Бентли до смърт, защото смятали, че е агент и са искали да го принудят да направи самопризнание.

The defendants in the killing of American citizen Russell Bentley in Donetsk have been sentenced to up to 12 years in prison.



The case involved four Russian servicemen - Vitaly Vansiatsky, Vladislav Agaltsev, Andrei Iordanov, and Vladimir Bazhin.



According to the court, Vitaly… pic.twitter.com/7ct9yOlz1j — Visegrád 24 (@visegrad24) December 8, 2025

Бентли се е бил на страната на проруските сепаратисти в Донбас от 2014 г. По-късно работил като военен кореспондент за финансирания от Кремъл многоезичен новинарски портал „Спутник“.

Според медийни съобщения Бентли е пътувал до Донецк през април 2024 г., за да отрази последиците от украинска атака срещу военно съоръжение.

Той е бил заловен от руски войници. След смъртта му извършителите са се опитали да прикрият следите, като взривили колата му заедно с неговото тяло, се казва още в медийните публикации.

Има многобройни съобщения за престъпления, извършени от руски войници в Украйна, но в повечето случаи те не стигат до съд.

В случая на Бентли обаче разследването е започнало бързо, тъй като той е работил за руско държавно медийно издание. Освен американски паспорт той е имал и руско гражданство.

Присъдата идва в момент, в който Москва преговаря с Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна и търси подобряване на отношенията с американския президент Доналд Тръмп.