Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

В ъздушното пространство на разкъсвания от военни действия Йемен бе затворено за кратко време днес на фона на нарастващи напрежения в южната част на страната, след като сепаратистка групировка, подкрепяна от ОАЕ, превзе район, богат на нефт, съобщи йеменски правителствен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Правителственият представител заяви, че коалицията, оглавявана от Саудитска Арабия, не е издала необходимите разрешения за полети до или от Йемен, като по този начин е спряла двупосочните полети до южния йеменски град Аден, където понастоящем се намира международно признатото правителство на страната.

The disruption of flights for dozens of patients and travelers at Aden International Airport - hindering their commitments and appointments due to the suspension of Yemenia flights - constitutes a gross violation of human rights.



Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание" към скорошните сблъсъци в Южен Йемен, предизвикани от сепаратиската групировка Южен преходен съвет, включително и превземането на по-голямата част от богатата на нефт провинция Хадрамаут, която граничи със Саудитска Арабия.

Забраната е била по-късно отменена, което позволи дейностите на летището в Аден да бъдат възобновени, след като неговото затваряне остави хиляди пътници блокирани в продължение на часове.

Откакто коалицията, предвождана от Саудитска Арабия, се включи йеменската война през 2015 г., тя контролира въздушното пространство на страната. Саудитска Арабия не призна да е имало затваряне на йеменското въздушно пространство днес.

Южният преходен съвет, обединение от въоръжени групировки, финансирано от ОАЕ, разшири контрола си върху южната част на Йемен по-рано този месец. Той превзе град Сейюн в провинция Хадрамаут, както и важни нефтени находища и енергийни съоръжения след кратки сблъсъци с йеменската правителствена армия и съюзнически племена.

Сепаратистите се ползват с подкрепа в по-голямата част от Южен Йемен и многократно са настоявали за разделянето на Йемен на две страни, подобно на ситуацията между 1967 и 1990 г., отбелязва АП.

Силите на Южния преходен съвет превзеха президентския дворец в Аден този уикенд, принуждавайки президентската охрана да го напусне. Съветът се опитва да представи военния си напредък като необходим за възстановяването на мира в региона и за борбата срещу подкрепяните от Иран хуси и групировките "Ал Каида" и "Ислямска държава".