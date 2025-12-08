Свят

Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание"

8 декември 2025, 18:04
Йемен затвори въздушното си пространство за кратко заради напрежение на юг
Източник: БТА

В ъздушното пространство на разкъсвания от военни действия Йемен бе затворено за кратко време днес на фона на нарастващи напрежения в южната част на страната, след като сепаратистка групировка, подкрепяна от ОАЕ, превзе район, богат на нефт, съобщи йеменски правителствен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Правителственият представител заяви, че коалицията, оглавявана от Саудитска Арабия, не е издала необходимите разрешения за полети до или от Йемен, като по този начин е спряла двупосочните полети до южния йеменски град Аден, където понастоящем се намира международно признатото правителство на страната.

Йеменският представител описа забраната на полети като "саудитско послание" към скорошните сблъсъци в Южен Йемен, предизвикани от сепаратиската групировка Южен преходен съвет, включително и превземането на по-голямата част от богатата на нефт провинция Хадрамаут, която граничи със Саудитска Арабия.

Забраната е била по-късно отменена, което позволи дейностите на летището в Аден да бъдат възобновени, след като неговото затваряне остави хиляди пътници блокирани в продължение на часове.

Откакто коалицията, предвождана от Саудитска Арабия, се включи йеменската война през 2015 г., тя контролира въздушното пространство на страната. Саудитска Арабия не призна да е имало затваряне на йеменското въздушно пространство днес.

Южният преходен съвет, обединение от въоръжени групировки, финансирано от ОАЕ, разшири контрола си върху южната част на Йемен по-рано този месец. Той превзе град Сейюн в провинция Хадрамаут, както и важни нефтени находища и енергийни съоръжения след кратки сблъсъци с йеменската правителствена армия и съюзнически племена. 

Възобновиха въздушните удари в Йемен

Сепаратистите се ползват с подкрепа в по-голямата част от Южен Йемен и многократно са настоявали за разделянето на Йемен на две страни, подобно на ситуацията между 1967 и 1990 г., отбелязва АП.

Силите на Южния преходен съвет превзеха президентския дворец в Аден този уикенд, принуждавайки президентската охрана да го напусне. Съветът се опитва да представи военния си напредък като необходим за възстановяването на мира в региона и за борбата срещу подкрепяните от Иран хуси и групировките "Ал Каида" и "Ислямска държава".

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Йемен Южен преходен съвет Саудитска Арабия ОАЕ Забрана на полети Конфликт в Йемен Аден Сепаратисти Нефтени находища Разделяне на Йемен
Последвайте ни

По темата

Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 39 минути

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 50 минути

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 1 час

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 3 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 3 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 4 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Любопитно Преди 4 часа

Финалът на риалити формата привлече над 40% от зрителите в активна възраст

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

Свят Преди 4 часа

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, съобщил източник пред Mirror

<p>Станаха ясни причините за тайландските удари в Камбоджа</p>

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Свят Преди 4 часа

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам

<p>Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия</p>

Кая Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия

Свят Преди 5 часа

Хората в Беларус не подкрепят тези действия на режима в Минск, каза тя

<p>Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа</p>

Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

Свят Преди 5 часа

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп

<p>Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки&nbsp;</p>

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси"

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

България Преди 5 часа

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75%

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Холи Бери: За правата на жените и нереалистичните очаквания към тях (ВИДЕО)

Edna.bg

В Полша тръбят: Лубе Чивитанова събира звездните момчета на България

Gong.bg

НА ЖИВО: Уулвс срещу Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа

Nova.bg

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Nova.bg