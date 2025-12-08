МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза днес, че не е отчела отклонения от нормалните показатели в японската атомна електроцентрала "Фукушима" след силното земетресение с магнитуд 7,6, регистрирано по-рано в Североизточна Япония, предаде Ройтерс.
BREAKING: Nuclear power plants in #Japan affected by a 7.6 magnitude #earthquake are conducting safety checks.— International News (@DailyMailsX) December 8, 2025
The epicentre of the quake was 80km off the coast of Aomori prefecture. pic.twitter.com/FPSERRjqXo
След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души.
Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония
Като предпазна мярка изпускането на пречистена вода през усъвършенстваната система за обработка на течности (Advanced Liquid Processing System/ALPS) е било преустановено в 23:42 ч. японско време (16:42 българско), съобщи МААЕ в публикация в социалната платформа "Екс".