Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

В ключването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет и се следи с голяма чувствителност от българските граждани, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той подчерта, че страната има значителен напредък през последните години и работи в отлично сътрудничество с американските институции, като е готова да изпълни всички необходими стъпки за постигане на това решение възможно най-скоро.

Изявлението е направено по време на среща в централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ.

На срещата са присъствали външният министър Георг Георгиев и енергийният министър Жечо Станков.

Борисов съобщи, че по време на разговора са били обсъдени ключови теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Той е подчертал стратегическия характер на отношенията между България и САЩ, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство.

Акцент в разговора е било сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Борисов е изразил благодарност за решението на американското правителство да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на "Лукойл" в България. Той е потвърдил ангажимента за дългосрочно и устойчиво решение, гарантиращо сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдени са били и ключови проекти за диверсификация, включително развитие на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.

По думите му придобиването на самолети F-16 Block 70, бронирани машини Stryker и провеждането на активни съвместни учения са важни стъпки за повишаване на бойните способности и укрепване на Източния фланг на НАТО. Дискусиите са обхванали и задълбочаване на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.