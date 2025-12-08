Любопитно

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

8 декември 2025, 20:22
Източник: iStock

Л уксът има много лица. За някои той е в това другите да вършат неща вместо тях, които обикновено биха правили сами, а за други е заобикалящата ги среда. Но истинският лукс е възможността да правиш неща и да посещаваш места, които са недостъпни за повечето хора.

За авантюристите с възможности да реализират най-смелите си мечти светът предлага изумително разнообразие.

Нека ви заведем на магическо пътешествие из най-впечатляващите преживявания… ако небето е вашия предел.

  • Антарктида: Полет до Южния полюс от Кейптаун

Понякога луксът не е в изисканото вино, а в това да можеш да правиш неща, достъпни за малцина. Повече от век след епичната надпревара на Роалд Амундсен и Робърт Фалкън Скот до Южния полюс, Антарктида вече предлага много по-луксозни условия.

Частни антарктически лагери предлагат чартърни полети до Южния полюс. Еднодневно пътуване започва от около 10 000 долара, а седмичен престой може да стигне осем пъти повече, с луксозни спални и екскурзии до колония от 6000 императорски пингвини и впечатляващи ледени пещери. Само около 100 души годишно стигат до лагера, откъдето могат да посетят ледена писта в самия Полюс.

  • Малдиви: Стая под вода

Идеята за подводни хотели е опитвана и преди, но често крайният резултат е разочароващ. Хотели, край остров Рангали в Малдивите, пренасят преживяването да "спиш с рибите" на съвсем ново ниво.

Частен асансьор или спираловидно стълбище отвеждат гостите под водата до спалнята, обградена с прозрачни стени. Цената? 62 500 долара на нощ, с включен личен готвач, камериер и 19-метров яхтен круиз за обиколки и сафари с китови акули.

  • Канада: Гмуркане до "Титаник"

Водите край източното крайбрежие на Канада крият останките на "Титаник". Подводници отвеждат туристите на дълбочина 3800 метра за да разгледат легендарния кораб.

Цената за едно пътуване е около 105 000 долара. Продължителността на гмуркането е около 6 - 7 часа, като самото слизане до дъното отнема 90 минути.

  • Япония: Златният влак Shiki-Shima

Влакът Shiki-Shima предлага луксозно преживяване със 17 бутикови апартамента за максимум 34 пътници. Цената на най-скъпия апартамент е около 6 600 паунда на човек за двама.

На борда има спа, наблюдателен вагон, ресторант с Мишлен готвач и музикални изпълнения на живо. Пътуването е бавно, 100 км/ч, за да се насладите на гледките към североизточната японска провинция.

  • Сингапур: Частен остров

В района около Сингапур се предлагат частни острови под наем. Те разполагат с отлични плажове, тропически климат, басейн, водни спортове и дори бар и развлекателна зона. На острова има 20 души персонал, които се грижат за гостите денонощно.

Източник: BBC    
