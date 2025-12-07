Свят

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър Сталоун и членовете на рок групата Kiss

7 декември 2025, 17:27
Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Гръцките фермери пуснаха движението през

Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята

Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”

Редица държави бойкотират

„Уверен съм, че светът отново ще се върне към мир“, заяви Моди пред Путин

Д оналд Тръмп беше домакин в събота вечерта на носителите на наградата „Кенеди център“ за 2025 г. в Овалния кабинет, където се проведе официалната церемония по връчване на медалите. Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър „Слай“ Сталоун и членовете на рок групата Kiss, пише The Guardian.

„Това е страхотна вечер, това е голяма чест“, каза Тръмп. „И съм щастлив да приветствам в Овалния кабинет – световноизвестния, най-известния кабинет в света, най-влиятелния кабинет в света – нашите наистина изключителни носители на наградата „Кенеди център“ за 2025 г.“

Той подчерта, че отличените „са вдъхновили, издигнали и обединили милиони и милиони американци“, и ги определи като „най-успешния и известен клас от наградените с отличие носители на наградата „Кенеди център“, събирани някога“.

По време на церемонията зад президента стоеше Ричард Гренел – ръководителят на Центъра „Кенеди“, назначен от Тръмп през февруари тази година. Гренел е и специален пратеник на администрацията за Латинска Америка.

Тръмп отбеляза, че медальоните на наградените са „преработени“ от Tiffany & Co. „Те са свършили фантастична работа, те са прекрасни хора – познавам ги много добре, защото са точно до Trump Tower, живял съм с тях много години“, каза той.

По време на първия си мандат Тръмп никога не посети Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ и не присъства на ежегодната церемония по награждаването. През втория си мандат обаче проявява ясно изразен интерес. След като пое поста, той освободи членовете на настоятелството и ги замени със свои поддръжници. Освен това обеща да „изцяло обнови“ инфраструктурата на центъра и да го превърне в „перла в короната“ на американската култура и изкуства.

Не е известно по какъв начин са подбрани тазгодишните носители, но през август Тръмп заяви, когато представи списъка, че е участвал „на около 98%“ в избора им. Програмата на Центъра „Кенеди“ и изпълненията в чест на отличените ще бъдат записани в неделя и излъчени по-късно през декември.

Още през август президентът обяви, че лично ще води шоуто. В събота той повиши очакванията: „Вярвам – и ще направя прогноза: това ще бъде най-високо оцененото шоу, което някога са правили“, каза Тръмп по време на церемонията. „И те получиха доста добри рейтинги. Но няма нищо подобно на това, което ще се случи утре вечер.“

По традиция президентите присъстват на програмата, но досега никой не е бил неин водещ – факт, който Тръмп подчерта с видимо удоволствие. „Никога преди не сме имали президент, който да е водещ на наградите, това е за първи път. Сигурен съм, че ще ми дадат страхотни отзиви, нали?“, пошегува се той. „Не, ще се справим добре. Гледал съм някои от хората, които са водещи. Джими Кимъл беше ужасен.“

„Ако не мога да победя Джими Кимел по отношение на таланта, тогава не мисля, че трябва да бъда президент“, добави Тръмп.

Доналд Тръмп Награда Кенеди център Овален кабинет Джордж Стрейт Силвестър Сталоун Kiss
