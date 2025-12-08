Д елян Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”. Негов организатор е „ДПС-Ново начало”, а лидерът на партията подчерта, че с рушене на държавата, преврати и насилие нищо няма да се получи, се казва в прессъобщение на партията.

Пеевски говори пред партийния елит в Кърджали. С кмета на града Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на „ДПС-Ново начало” обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов „Не на омразата!”, организирани в 24 населени места в страната.

„Ние не делим хората, те го правят. Смятат, че като има протести в „триъгълника на властта”, оттам те ще командват България”, коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ. „За мен това, което те наричат „триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, но той не го прави. Народното събрание трябва да служи на България, а не само да се карат. Депутатите за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет – също”, подчерта партийният лидер. Според него „само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде”.

„Не трябва да се чупи държавата! Тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея. Властта я дават хората! Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи”, каза още Пеевски. Той увери, че във вторник „ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България”