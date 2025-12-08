Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Д вама са задържани за тежък побой пред денонощен магазин в "Люлин". Това сочи информация на Софийската районна прокуратура (СРП).
Софийската районна прокуратура задържа двама обвиняеми, на 16 и на 34 години, за нанасяне на средни телесни повреди на двама мъже.
Инцидентът е станал на 6 декември 2025 г. около 23:00 часа в ж.к. "Люлин" в София, пред денонощен магазин.
Обвиняемите Д.И. и И.И. са нападнали двамата мъже и са им нанесли удари с ръце и крака. Единият пострадал е получил мозъчно сътресение и е изпаднал в пълно безсъзнание, а другият е със счупени носни кости и изкривена носна преграда.
Според прокуратурата нападението е извършено по хулигански подбуди.
С постановление на прокурор Д.И. е задържан за 48 часа, а И.И. - за 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да поиска от Софийския районен съд постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата обвиняеми.