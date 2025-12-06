Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата" - "Промахон"

„Уверен съм, че светът отново ще се върне към мир“, заяви Моди пред Путин

Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

П ротестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на граничен пункт "Промахон", срещу ГКПП "Кулата" на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки.

По-рано днес на ГКПП "Кулата" се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили.

Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени.

Вчера полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”

Започна блокадата на границата с Гърция

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери