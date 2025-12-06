Свят

Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата" - "Промахон"

Леките автомобили преминавта безпрепятствено границата

Обновена на 6 декември 2025, 21:30 / 6 декември 2025, 14:12
Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“
Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат
Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия
Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида
Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята

Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята
Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”

Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”
Редица държави бойкотират

Редица държави бойкотират "Евровизия"
„Уверен съм, че светът отново ще се върне към мир“, заяви Моди пред Путин

„Уверен съм, че светът отново ще се върне към мир“, заяви Моди пред Путин

П ротестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на граничен пункт "Промахон", срещу ГКПП "Кулата" на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. 

Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки. 

По-рано днес на ГКПП "Кулата" се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили. 

Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени. 

Вчера полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града. 

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”

Започна блокадата на границата с Гърция

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Гърция фермери протест Кулата Промахон
Последвайте ни
Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

pariteni.bg
Нова проучване: Продажбите на е-коли в Европа са скочили с 26,2%

Нова проучване: Продажбите на е-коли в Европа са скочили с 26,2%

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 1 ден

Виц на деня

Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

България Преди 8 часа

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 10 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 10 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Свят Преди 11 часа

По-рано група военни обявиха по държавната телевизия, че са взели властта

Движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" е спряно

Движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" е спряно

България Преди 11 часа

Заради протеста на гръцките фермери е блокиран за камиони и ГКПП "Капитан Петко войвода"

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Как Китай "моделира" времето

sinoptik.bg
1

Валежи в неделя в Източна България

sinoptik.bg

Дантелата продължава своя моден триумф: Дакота Джонсън блести в ефирна рокля от световна модна марка!

Edna.bg

Големият победител Мирослав от “Игри на волята”: Без подкрепата на жена ми нямаше да успея да спечеля! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нервите на Реал Мадрид не издържаха - два червени картона и загуба от Селта

Gong.bg

Ливърпул взима решение - един си тръгва, Слот или Салах?

Gong.bg

Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна

Nova.bg

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)

Nova.bg