Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата" - "Промахон"

П ротестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на граничен пункт "Промахон", срещу ГКПП "Кулата" на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки.
По-рано днес на ГКПП "Кулата" се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили.
Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени.
Вчера полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града.
Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.
