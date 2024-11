Природно бедствие връхлетя Индонезия, взе жертви

Н ай-малко девет души са загинали, след като вулканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия избухна вчера, принуждавайки властите да евакуират околните селища, предаде Ройтерс.

Вулканът, разположен на остров Флорес е избухнал в 23:57 часа местно време (17:57 часа българско), изхвърляйки лава, вулканична пепел и скали.

🌋🇮🇩 Terrible situation in the southeast of Flores Island, Indonesia. The Lewotobi (Lakilaki) volcano erupted and launched powerful bombs of pyroclastic and volcanic ash towards nearby villages. Several houses caught fire and an intense rain of ash and gravel has forced residents… pic.twitter.com/HIUO8pi02T