Вулкан изригна на полуостров Камчатка след земетресение от 7,2 по Рихтер

З еметресение с магнитуд 7,2 бе усетено край източния бряг на руския полуостров Камчатка, предаде Ройтерс, цитирайки Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил на дълбочина 51 километра, добави сеизмологичният център.

Камчатският филиал на руското министерство на извънредните ситуации обаче съобщи, че няма опасност от цунами и че регистрираните вторични трусове от земетресението са с магнитуд от 3,9 до 5,0.

"Повечето от вторичните трусове не се усещат", съобщи регионалният орган за управление на извънредните ситуации в приложението "Телеграм".

По предварителна информация няма щети и жертви в резултат на земетресението.

Междувременно във връзка с изригване на вулкана Шивелуч в Камчатка е обявен червен код за авиацията, предаде ТАСС.

Активността на вулкана е опасна за местните и за международните въздушни полети, каза Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния филиал на Руската академия на науките.

