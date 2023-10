Принцеса Леонор се закле пред Конституцията на Испания (СНИМКИ/ВИДЕО)

И спанската престолонаследничка принцеса Леонор де Бурбон се закле във вярност пред Конституцията на страната, съобщи АФП и АП. Днес принцесата навърши 18 години.

Ленор, Катарина, Елизабет и Виктория: Четирите принцеси престолонаследнички на Европа

Придружена от баща си и майка си - крал Фелипе Шести и кралица Летисия, както и от сестра си София, Леонор де Бурбон положи клетва пред двете камари на парламента на извънредна сесия.

Дядо ѝ Хуан Карлос Първи полага своята клетва през 1969 г. по време на франкистката диктатура, а баща ѝ Фелипе Шести - през 1986 г., в периода на демократично управление на страната.

#NEW Princess Leonor: "From today I owe myself to all Spaniards, whom I will serve at all times with respect and loyalty. There is no greater pride. (…) I ask you to place your trust in me, just as I have placed all my trust in our future" pic.twitter.com/6oIYsuFYkT