Ленор, Катарина, Елизабет и Виктория: Четирите принцеси престолонаследнички на Европа

Л еонор Испанска, която във вторник, в деня на пълнолетието си, ще се закълне във вярност към Конституцията, е една от четирите принцеси престолонаследнички в Европа, предаде АФП. Другите три са в Нидерландия, Белгия и Швеция.

Леонор де Бурбон носи титлата принцеса на Астурия. Тя е най-голямата дъщеря на крал Фелипе Шести и кралица Летисия. На осем години Леонор стана престолонаследничка на Испания. Тогава абдикира дядо ѝ Хуан Карлос.

