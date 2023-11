Принц Уилям пристигна в Сингапур за наградите "Ъртшот" (СНИМКИ)

П ринц Уилям пристигна в Сингапур за церемонията за обявяването на носителите на годишните награди "Ъртшот", които подкрепят новатори в областта на околната среда, предлагащи решения за борба с климатичните промени и спасяване на планетата, предаде Асошиейтед прес.

За първи път събитието ще се състои в Азия.

При пристигането на принца десетки хора, развяващи британски знамена, го посрещнаха с бурни възгласи. Уилям, който е на 41 години, се ръкува, раздаде автографи и си направи селфи с много от присъстващите.

"Фантастично е да се върна в Сингапур за тазгодишната церемония за наградите "Ъртшот" след единадесет години", каза той в изявление при кацането си. "Смелата визия на Сингапур да бъде лидер в областта на екологичните иновации определя стандарт, който другите трябва да следват".

Последната визита на британския престолонаследник Уилям в Сингапур беше през 2012 г. Тогава го придружаваше съпругата му. Сега той е сам, а фокусът на посещението са отличията "Ъртшот", които неговата благотворителна фондация връчва от 2020 г. Целта е да се насърчат иновативни решения и технологии в борбата с глобалното затопляне и смекчаване на въздействието му върху околната среда, припомня Асошиейтед прес.

Prince William received a rock-star reception as he arrived in Singapore for the Earthshot Prize awards - and met his youngest fan! The Prince of Wales was captivated by the world’s largest indoor waterfall, the Rain Vortex, at Jewel Changi Airport 🇸🇬 👑

📸: Getty pic.twitter.com/Tg5DIw7XSu