Нежелан гост👻: Призрак обитава дома на Уилям и Кейт в Норфолк

П ринцът и принцесата на Уелс са горди собственици на имение с десет спални в Норфолк. И докато е изпълнена с величие и олицетворение на луксозен селски живот, изглежда, че кралската резиденция е дом на нежелан посетител – призрак!

Историкът на паранормалните явления Ричард Феликс разкри: „Когато принцът и принцесата на Уелс се преместиха в Анмър Хол, там имаше призрак на католически свещеник. Той е живял там и е бил обесен за държавна измяна. Въпреки че е бил екзекутиран в Йорк, по някаква причина, той се е върнал. Те наистина са чули гласа му и са видели призрака на това, което казват, че е свещеник, да се скита из Анмър Хол.“

Inside Kate Middleton and Prince William's first family home: Anmer Hall in Norfolk is where they're thought to be spending half term with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis - https://t.co/Sx42NIzAml pic.twitter.com/jwjh5Jkno7

Кралската двойка получи обширния имот в Норфолк през 2011 г. като сватбен подарък от покойната кралица. Къщата от 18-ти век, разположена в имението Сандрингам, претърпя ремонт на стойност £1,5 милиона, включително добавяне на зимна градина, пренасочена алея и напълно обновен интериор с помощта на дизайнера Бен Пентрийт.

Анмър Хол беше дом на Уилям, Кейт, принц Джордж и принцеса Шарлот от 2015 г. до 2017 г., но сега служи като тяхна втора къща. Кралските особи се преместиха за малко в Лондон, където е роден принц Луи, но оттогава живеят в Уиндзор, където живеят в по-скромна вила.

Семейството често се оттегля във вилата си в Норфолк по време на училищните ваканции, особено на Коледа, когато празнуват с останалите членове на кралското семейство в Сандрингам.

Кралските особи се чувстват като у дома си в Норфолк и обичат, че могат да се слеят с местните. Кейт често води децата си да рисуват керамика в магазин за керамика и традиционна сладкарница Mable's Paint Pot.

Вътрешен човек казва: „Кейт е редовна в Mable's Paint Pot, тя винаги се появява с децата и никой не ѝ обръща внимание. Ето защо тя толкова харесва да бъде тук, те смятат Норфолк за свой истински дом и това е така, защото всички се отнасят с тях напълно нормално и ги оставя да продължат живота си."

Happy 39th birthday to His Royal Highness The Duke of Cambridge! Seen here with his family at Anmer Hall, photographed by Matt Porteous. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/HngLop2yk5