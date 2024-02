Крал Чарлз бе видян за първи път след напускането на болницата (СНИМКА)

К рал Чарлз поздрави доброжелателите си пред църквата "Св. Мария Магдалена" близо до Сандрингам в неделя с весело ръкомахане, когато беше видян за първи път, откакто напусна болницата миналия понеделник.

Седмица след операцията му за увеличена простата, той беше придружен от съпругата си кралица Камила, докато двамата вървяха към неделната служба близо до селския им дом в Норфолк, Англия. Членовете на кралското семейство също бяха снимани с преподобния каноник д-р Пол Уилямс, ректор на Сандрингам.

King Charles Waves to Well-Wishers as He's Seen for First Time Since Leaving the Hospital https://t.co/0LDTWJACIO