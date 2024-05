Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 6 години брак

М алко след завръщането си в Калифорния след тридневното им посещение в Нигерия, херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха шест години брак на 19 май.

42-годишната Меган и 39-годишният Хари имаха кралската си сватба на 19 май 2018 г. в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор. На приказната церемония присъстваха семейството и приятели на двойката, включително кралица Елизабет, принц Филип, бъдещият крал Чарлз, бъдещата кралица Камила, принц Уилям и Кейт Мидълтън. Майката на Меган, Дория Рагланд, присъства на събитието и излезе от църквата ръка за ръка с новия свекър на дъщеря си, който изпрати Меган по пътеката по време на церемонията.

След църковната служба Меган и принц Хари се разходиха с карета из Уиндзор, за да поздравят тълпите, събрали се по улиците. След това имаха следобеден прием в зала на замъка преди промяна на тоалета - Меган в елегантна рокля на Стела Маккартни за случая и Хари в смокинг - за вечерния прием.

В "Хари и Меган", пуснат по Netflix през декември 2022 г., двойката сподели невиждани досега снимки от сватбеното си тържество, включително първия им танц като съпруг и съпруга.

Херцогът и херцогинята на Съсекс, които са родители на 5-годишния принц Арчи и 2-годишната принцеса Лилибет, традиционно отбелязват годишнината от сватбата си, като си разменят подаръци въз основа на традицията.

„Те обичат да правят свой собствен поглед върху традиционните сватбени подаръци“, каза източник по-рано. „Първата годишнина беше хартиена и Меган написа сватбената си реч и я постави в рамка за него.“

