Облечена, за да впечатлява: Меган Маркъл блестеше в последния си ден в Нигерия

М еган Маркъл се възползва от всички модни възможности за последния си ден в Нигерия.

Херцогинята на Съсекс блесна с рокля с принт в стил халтера, докато присъстваше на мача по поло Nigeria Unconquered в „Лагос Поло Клуб“ заедно със съпруга си принц Хари в неделя.

Meghan Markle goes glam in halter-style print dress for final day in Nigeria with Prince Harry https://t.co/tMetrCByFe pic.twitter.com/xApUZNdgRM

Тя уверено носеше роклята, която съчета със сандали Burberry и слънчеви очила Heidi Merrick (215 долара). 42-годишната Маркъл допълни визията си със златни и оранжеви обеци с капка и няколко сребърни гривни.

Принц Хари съответстваше на луксозното излъчване на съпругата си, тъй като беше с черен костюм и слънчеви очила.

Двойката беше заснета да седи сред тълпата, докато наблюдаваше внимателно мача. По-късно те връчиха медали на отбора победител.

Маркъл и Хари, които пристигнаха в Африка в петък, поддържаха натоварен график по време на обиколката си.

По-рано през деня те отлетяха от столицата Абуджа за Лагос и бяха посрещнати на летището с традиционно танцово изпълнение.

Първият тоалет на херцогинята за деня се състоеше от бяла риза с копчета и традиционна нигерийска пола, която ѝ беше подарена.

По-късно тя се преоблече в жълта макси рокля за събирането в къщата на губернатора на щата.

Prince Harry and his wife Meghan Markle seen in Lagos Nigeria 🇳🇬 and visited the State governors house on the final day of their trip. pic.twitter.com/VfxvrzFd7C