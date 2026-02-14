Свят

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни

14 февруари 2026, 15:20
Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски днес изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, но изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде Ройтерс.

„Наистина се надяваме, че тристранните срещи след седмица ще бъдат сериозни, съдържателни, полезни за всички ни, но, честно казано, все едно страните говорят за напълно различни неща“, заяви Зеленски, изказвайки се на Мюнхенската конференция по сигурността.

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

„Американците често се завръщат на темата за отстъпките и твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, допълни той.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

