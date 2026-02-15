България

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

15 февруари 2026, 13:45
Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките
Източник: iStock/Guliver Images

У сложнява се обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд.

Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа „Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива.

Това се вижда на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи, информира NOVA.

Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.

Източник: Nova.bg    
Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона

Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
<p>Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето</p>

Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето

Любопитно Преди 1 час

Снимката е илюстративна

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Свят Преди 1 час

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 2 часа

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

България Преди 3 часа

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

<p>Путин изчезва мистериозно за седмица</p>

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Свят Преди 3 часа

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

Аня Пенчева с Мон Дьо

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

Любопитно Преди 3 часа

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 3 часа

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

<p>Предлагат нови <strong><span style="color:#ff0000;">промени за приема в детска градина</span></strong> в София</p>

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

България Преди 3 часа

Предвижда се „незабавен“ прием за деца на затворници и арестанти

Алексей Навални

Две години след смъртта си Алексей Навални отново разтърси Мюнхен

Свят Преди 4 часа

Не е случайно, че Великобритания и нейните съюзници избраха конференция по сигурността в Мюнхен, за да обвинят Кремъл в убийството на руския опозиционен лидер Алексей Навални с отрова от жаба стрела

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Любопитно Преди 5 часа

Вижте няколко ефективни начина, които наистина работят – от правилното хранене до кратки дейности

АЕЦ „Козлодуй”

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 5 часа

Причината е подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Виктор Орбан

Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

Свят Преди 5 часа

В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

България Преди 5 часа

В цели 18 общини в страната аптека няма

<p>Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп</p>

Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Бившият президент на САЩ косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени

Българският президент Илияна Йотова с дипломатът Николай Младенов

Илияна Йотова ще обяви дата на изборите в четвъртък

България Преди 6 часа

Снимката е илюстративна

Внимание, столичани! Променя се движението по бул. „Владимир Вазов“

България Преди 6 часа

Промените са свързани със строителството на участък от метрото и ще обхванат периода от 15 февруари до 15 август

