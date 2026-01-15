Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

К ремъл е уверен, че масовите протести в Иран вече са достигнали пика си и ръководството в Техеран е успяло да потуши вътрешното съпротивление срещу своя режим, според един от водещите руски експерти по Иран.

Посолството на Русия в Техеран очевидно е информирало Москва, че протестите са затихнали и Кремъл "може да си поеме облекчено дъх", заяви Никита Смягин пред Al Jazeera .

Протестите заради икономически трудности започнаха на 28 декември, като се разпространиха в стотици градове и населени места в страната с над 90 милиона жители, ударена от санкции.

Иранските сили за сигурност ги потушиха, вероятно с насилие, а Москва "смята, че нищо не заплашва Иран отвътре", каза Смягин, който напусна Русия след инвазията ѝ в Украйна през 2022 г.

Във вторник руското външно министерство осъди "незаконния западен натиск" и порица "външните сили", които се стремят да "дестабилизират и разрушат" Ислямската република.

"Известните методи на "цветните революции" се използват, когато специално обучени и въоръжени провокатори превръщат мирните протести в жесток и безсмислен погром, убийства на служители на реда и обикновени граждани, включително деца", заяви говорителката на МВнР Мария Захарова.

Източник: БТА

Тя използва десетилетна мантра на Кремъл за "цветните революции", организирани и финансирани от Запада в бившите съветски държави Грузия, Украйна и Киргизстан в началото на 2000-те години с цел сваляне на приятелски настроени към Москва авторитарни правителства.

Заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп за намеса в протестите в Иран са "категорично неприемливи", добави Захарова, като отбеляза, че "затихването на изкуствено провокираните протести" може да доведе до стабилизация в Иран.

Във вторник Тръмп призова иранците да "завземат институциите" и заяви, че американската "помощ е на път".

На 2 януари той написа: "Ние сме заредени и готови за действие", а през юни нарече аятолах Али Хаменей "лесна цел".

Източник: Getty Images

Руският президент Владимир Путин не е коментирал протестите, също както игнорира отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари, най-близкия съюзник на Москва в Латинска Америка.

Въпреки осъждането на заплахите на Тръмп, Москва "едва ли може да направи нещо по въпроса", каза Смягин.

Преди риторичния изблик на МВнР във вторник, почти две седмици Москва беше мълчалива по темата за протестите.

Кремъл не бил сигурен дали администрацията на Хаменей ще оцелее и че всякакви твърди изявления "биха попречили на възстановяването на връзките с новите власти", които можеха да го заменят, твърди Смягин.

Позицията на Русия изглежда подобна на реакцията ѝ при свалянето на бившия сирийски президент Башар Асад през декември 2024 г.

През октомври 2025 г. сирийският президент Ахмед ал-Шараа посети Москва и обеща да "почете" договорите, сключени от Асад с Русия, включително енергийни споразумения и присъствие на руски военновъздушни и военноморски бази.

За наблюдател в Украйна гневът на Москва за "цветните революции" е изтъркано клише.

Русия интерпретира "всякакви протести срещу диктатурата и масови демонстрации за демократизация като резултат от външна намеса", каза киевският анализатор Вячеслав Лихачев.

По-късно прокремълските фигури използват термина, за да опишат народни въстания и другаде, включително протестите от Арабската пролет в началото на 2010-те, които свалиха приятелски настроени към Москва лидери в Египет и Либия.

Подобно, всякакви протести в Русия се възприемат като провокирани от "чужди злонамерени сили", каза Лихачев.

Иран обвини чужди държави за бунтовете. Телевизионен канал в Израел, близък до правителството, заяви, че "чужди агенти" са въоръжили иранските протестиращи.

Няколко анализатори споделиха, че въпреки легитимните искания на протестиращите, смятат, че Израел играе роля за усилване на напрежението.

Повече от 100 служители на реда са убити за две седмици протести, съобщава иранската държавна медия, докато опозиционни активисти посочват по-висок брой жертви, включително хиляди протестиращи.

Бивш дипломат: Русия няма да рискува "още един репутационен провал"

Връзките между Русия и Иран, вековни по своята история, не винаги са били сърдечни.

Руският царски двор завзе големи части от иранска територия, които днес съставляват Северен Кавказ и бившите съветски републики Азербайджан, Армения и Грузия.

Комунистическа Москва се опита да превърне северен Иран в "Съветска република" през 1920-те, временно подкрепи независимостта на иранските кюрди и се стреми да контролира нефтените резерви на Техеран след Втората световна война.

Но след разпадането на СССР Москва се превърна в основен международен покровител на Техеран, защитен от резолюции на ООН и западни санкции, изгради ядрена електроцентрала в Бушер и я снабди със съвременно оръжие.

Източник: БТА/АР

Това включва "модерни" системи за ПВО С-400, които обаче не успяха да отблъснат удари с дронове и ракети на Израел и САЩ срещу иранската ядрена инфраструктура през юни миналата година.

В замяна Техеран подпомогна руските усилия в Украйна чрез доставка на дронове, артилерийски снаряди, мини, малки плъзгащи се бомби и, според съобщения, балистични ракети.

Но 20-годишното споразумение за "стратегическо партньорство", подписано преди година между Русия и Иран, не предвижда военна помощ. Думите на Москва относно заплахите на Тръмп дори не могат да се нарекат "дрънкане за оръжия", каза бивш руски дипломат.

"Защо да дрънкаш за оръжия, ако това ще доведе само до още един репутационен провал?" заяви Борис Бондарев, който напусна МВнР в знак на протест срещу инвазията в Украйна.

Кремъл се страхува, че Белият дом може да загуби интерес към многобройните му отстъпки по въпроса за войната в Украйна, докато Тръмп не се нуждае от съгласието на Москва за евентуалните си действия в Иран, каза Бондарев.

Източник: БТА/АР

"С какво да отговори Русия? Да изтегли войските си от Украйна и да ги прати в Иран? Да заплаши Тръмп, за да загуби напълно интерес към Русия и сделката? попита той риторично.

Западните санкции продължават да парализират руската икономика, докато обикновените руснаци са изтощени от смъртта на фронта в Украйна, сирени за въздушна тревога, затворени летища, галопиращи цени, всеобхватна пропаганда и репресии.

"Иран? Какъв Иран? Ние се борим за оцеляване. Синът ми скърби за блокирането на популярната онлайн игра Roblox, съпругът ми едва изкарва за ипотеката. Не ме занимавайте с въпроси за Иран", каза Ирина, майка на две деца от град Екатеринбург в Урал.

Тя пожела анонимност от съображения за сигурност.

В същото време известен прокремълски анализатор, Сергей Марков, оптимистично прогнозира помощта на Москва за "реформиране" на Иран след приключването на протестите.

"Протестите ще бъдат потушени, но проблемите ще останат. Затова Иран очаква реформи. Би било правилно, ако Русия може да помогне на Иран с политически съвети и съвети относно политически технологии", написа Марков в Telegram в неделя.