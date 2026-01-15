Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

П рез декември израелски официални лица чрез Русия са съобщили на иранското ръководство, че няма да нанасят удари по Иран. Това пише The Washington Post, позовавайки се на свои източници. (*Във видеото: След дълго отричане: Иран призна, че е доставил бойни дронове на Русия)

Според информацията на източниците на изданието, Иран е отговорил по руски канал, че също ще се въздържи от превантивен удар.

Ирански представител веднага предупреди Израел за последиците от евентуално нападение срещу неговата страна, като заяви, че отговорът на Техеран ще бъде "ужасен"

BREAKING — Israel and Iran secretly reassured each other via Russia that they would not preemptively attack each other



— Washington Post pic.twitter.com/FSvKWSUEmL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 14, 2026

Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала.

Въпреки това, според дипломати и регионални служители, тези контакти отразяват желанието на Израел да избегне възприемането на действията му като фактор, който изостря напрежението в отношенията с Иран.

Русия предупреди Израел за иранските ядрени съоръжения

Въпреки че иранските официални лица са реагирали положително на инициативата на Израел, те са се отнесли с опасение към намеренията на Израел, съобщaват двама източници, запознати с хода на обмена на съобщения.

В материала се посочва, че Иран е смятал, че дори и израелските уверения да са били искрени, те са оставяли отворена възможността американските военни да нанесат удари по Иран в рамките на кампания, координирана от двамата съюзници, докато Израел е съсредоточил огневата си мощ изключително върху Хизбула, са заявили официални лица.

Имало ли е "обмен" на съобщения между Иран и САЩ преди нападението срещу Израел?

На 14 януари агенция Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че намесата на САЩ в ситуацията в Иран е вероятна и може да се случи в рамките на 24 часа.