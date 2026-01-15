Свят

Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?

15 януари 2026, 09:22
П рез декември израелски официални лица чрез Русия са съобщили на иранското ръководство, че няма да нанасят удари по Иран. Това пише The Washington Post, позовавайки се на свои източници. (*Във видеото: След дълго отричане: Иран призна, че е доставил бойни дронове на Русия)

Според информацията на източниците на изданието, Иран е отговорил по руски канал, че също ще се въздържи от превантивен удар.

Ирански представител веднага предупреди Израел за последиците от евентуално нападение срещу неговата страна, като заяви, че отговорът на Техеран ще бъде "ужасен"

Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала.

Въпреки това, според дипломати и регионални служители, тези контакти отразяват желанието на Израел да избегне възприемането на действията му като фактор, който изостря напрежението в отношенията с Иран.

Русия предупреди Израел за иранските ядрени съоръжения

Въпреки че иранските официални лица са реагирали положително на инициативата на Израел, те са се отнесли с опасение към намеренията на Израел, съобщaват двама източници, запознати с хода на обмена на съобщения.

В материала се посочва, че Иран е смятал, че дори и израелските уверения да са били искрени, те са оставяли отворена възможността американските военни да нанесат удари по Иран в рамките на кампания, координирана от двамата съюзници, докато Израел е съсредоточил огневата си мощ изключително върху Хизбула, са заявили официални лица.

Имало ли е "обмен" на съобщения между Иран и САЩ преди нападението срещу Израел?

На 14 януари агенция Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че намесата на САЩ в ситуацията в Иран е вероятна и може да се случи в рамките на 24 часа.

Източник: "Фокус"    
иран израел русия
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 4 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 3 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 4 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 3 часа

