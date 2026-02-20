Русия и Иран обсъдиха иранската ядрена програма

Р уският външен министър Сергей Лавров обсъди иранската ядрена програма с иранския външен министър Абас Арагчи, заяви днес в комуникационното приложение "Телеграм" руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Двамата министри обсъдиха и американско-иранските непреки контакти в Женева, предаде ТАСС.

🚨🇷🇺🇮🇷 BREAKING: Russia's Lavrov says Iran is facing undue hostility over civilian nuclear program.



"Iran was never once caught violating the NPT."



Follow: @RTSG_News pic.twitter.com/4b8sVP3TOl — RTSG News (@RTSG_News) February 19, 2026

Лавров и Арагчи "размениха мнения по текущата ситуация около иранската ядрена програма, включително с оглед на резултатите от американско-иранските непреки контакти в Женева. Руската страна изразява подкрепа за преговорния процес, който има за цел търсенето на справедливи политическо-дипломатически решения при спазване на законните права на Иран и в съответствие с Договора за неразпространение на ядрените оръжия".

Съобщено бе, че разговорът се е състоял по инициатива на Иран.