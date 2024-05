При въздушна атака: Русия атакува за пореден път енергийни съоръжения на Украйна

П ри руска въздушна атака срещу Украйна бяха повредени няколко обекта на украинската енергийна инфраструктура, заявиха днес украинските въоръжени сили и представители на енергийния сектор, цитирани от Ройтерс.

"Поредната масирана атака срещу енергийната ни индустрия", заяви в комуникационното приложение "Телеграм" украинският енергиен министър Герман Галушченко.

⚡️Russia launches large-scale attack against Ukraine.



Residents reported hearing explosions in Kyiv around 5:30 a.m. local time.



In response to the Russian attack, Poland's Air Force said it scrambled aircraft to protect Polish airspace.https://t.co/5ol0aTFp2o