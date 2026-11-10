Откриха едната черна кутия на частния самолет, който се разби във Флорида

Р азследващите самолетната катастрофа във Флорида, при която загинаха девет души, откриха записващото устройство за разговори в пилотската кабина. Данните от него може да дадат важни насоки за причините за трагедията и да помогнат за възстановяването на последните моменти от полета.

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Инцидентът стана на 1 ноември. Самолет от типа „Лиърджет“, пътуващ към Бахамите, се разби при неблагоприятни метеорологични условия и избухна в пламъци. Всички девет души на борда загинаха.

Черната кутия е изпратена за анализ

Националният съвет за транспортна безопасност на САЩ (NTSB) съобщи, че записващото устройство е открито на мястото на катастрофата. То вече е изпратено в специализирана лаборатория във Вашингтон, където експертите ще се опитат да извлекат съхранената информация.

Записът от пилотската кабина може да предостави информация за комуникацията между членовете на екипажа и действията им непосредствено преди катастрофата.

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Сред факторите, които разследващите проучват, са метеорологичните условия, турбуленцията и възможното образуване на лед по крилата на самолета. Тези обстоятелства са сред разглежданите версии за причините, довели до загуба на контрол над машината.

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Извличането и анализът на записите от пилотската кабина са важна част от авиационните разследвания. Те могат да помогнат на експертите да установят какво се е случило в критичните минути преди инцидента, включително дали е имало технически проблем или затруднения при управлението на самолета.

Окончателните причини за катастрофата ще станат ясни след приключване на разследването.