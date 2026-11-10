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Иран към Тръмп: Спрете с фалшивите новини за въображаеми преговори

Техеран настоява Вашингтон да приеме седемте условия, които иранската страна многократно е поставяла за уреждане на конфликта

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 07:25
Иран към Тръмп: Спрете с фалшивите новини за въображаеми преговори
Източник: iStock Photos

И ран призова САЩ да прекратят разпространението на „фалшиви новини за въображаеми преговори“, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Техеран на практика е приключила във военно отношение. От Техеран настояват Вашингтон да приеме седемте условия, които иранската страна многократно е поставяла за уреждане на конфликта.

Американският президент направи изненадващо изявление пред журналисти в Белия дом след срещата си с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Тръмп заяви, че военната фаза на конфликта на практика е приключила, но подчерта, че САЩ продължават да следят ситуацията и са готови да реагират при необходимост.

„Войната с Иран на практика е приключила във военно отношение. Ние просто поддържаме статуквото“, каза американският президент.

По думите му Иран е „обезглавен“, но Вашингтон продължава да търси начин за постигане на трайно решение, което да гарантира неутрализирането на ядрената програма на Ислямската република.

„В този момент предприемането на военни действия не изглежда нещо много необходимо. Но ние сме готови да действаме по всяка причина, която промени ситуацията“, заяви Тръмп. Той изрази очакване конфликтът да приключи сравнително скоро.

Американският президент каза още, че Катар и Саудитска Арабия искат да бъде намерено мирно решение. Той заяви, че е доволен от американската военноморска блокада срещу Иран в района на Ормузкия проток.

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Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани определи разговорите си с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс като позитивни.

„Благодарен съм за позитивния разговор за постигането на споразумение и установяването на мир в региона“, написа той в социалната мрежа X.

Междувременно председателят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи отправи остро послание към Вашингтон. Той призова американската администрация да спре да разпространява информация за преговори, които според него не съществуват.

„Войната срещу Иран вече унищожи правителството на САЩ. Но Вашингтон се мята като отчаян комарджия. Свалете картите си. Спрете да фабрикувате фалшиви новини за въображаеми преговори. Спрете да отричате новия ред в Западна Азия. Време е да приемете седемте условия, които Иран многократно е поставял“, написа Резаи в своя канал в Telegram.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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