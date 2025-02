У крайна отчете 495 090 смъртни случая през 2024 г., което е почти три пъти повече от броя на ражданията в страната, според данни, наскоро публикувани от Украинското министерство на правосъдието.

Според данните на министерството, през 2024 г. в Украйна са отчетени 176 679 раждания. Раждаемостта спадна с 5,7 процента в сравнение с 2023 г., докато броят на смъртните случаи също отбеляза малко намаление от 0,2 процента спрямо предходната година.

Русия и Украйна си размениха нова серия удари

Защо е важно

Войната в Украйна, започната от руския президент Владимир Путин, ще отбележи своята трета годишнина по-късно този месец. И двете страни претърпяха тежки загуби по време на конфликта, но точните данни за загиналите и ранени са трудни за определяне, тъй като нито Украйна, нито Русия споделят открито своите загуби.

Кремъл за Зеленски: Празни думи

Какво трябва да знаете

Данните за ражданията и смъртните случаи от Украинското министерство на правосъдието отразяват само това, което е било записано в регионите, които в момента се контролират от Украйна, а не информация от земи, завладени от руските военни сили. В резултат на това данните за областите Донецк, Херсон и Запорожие са непълни, а за окупираните региони на Крим и Луганска област липсват данни за украинските раждания и смъртни случаи.

Според министерството на правосъдието, през 2024 г. в Украйна са родени 176 679 деца. Данните за 2021 г., събрани непосредствено преди Путин да започне своето нашествие в началото на 2022 г., показаха, че за тази година са отчетени 273 772 раждания.

Столицата Киев отбеляза най-голям брой раждания през 2024 г. – 19 706, докато Лвовска област имаше втория най-голям брой с 15 642, а Днепропетровска област отчете 14 029.

Херсонска област отчете най-нисък брой раждания – само 434 деца. Изданието The Kyiv Independent отбеляза, че Херсонска област е частично окупирана от сили на Путин, а украинските части от областта често са мишена на руските атаки.

