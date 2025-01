Джуд Лоу се превъплъщава във Владимир Путин

Д жуд Лоу е изправен пред голямо предизвикателство в най-новата си роля.

В интервю за Deadline, публикувано в четвъртък, 9 януари, 52-годишният актьор разкрива, че ще играе руския президент Владимир Путин в предстоящия филм, озаглавен „Магьосникът от Кремъл“.

Филмът, режисиран от френския режисьор Оливие Асаяс, ще включва Лоу в поддържаща роля и ще проследява 72-годишния Путин „в началото на неговата управленска кариера“, според изданието.

„Все още не съм започнал работа по проекта", казва Лоу пред Deadline.

Jude Law Confirms He's Playing Vladimir Putin in a New Movie: 'How Am I Going to Do This?' https://t.co/K6TVrehQDW